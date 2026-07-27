Alchemist AI (ALCH) Bugünkü Teknik Analizi Alchemist AI Analiz sayfası, ALCH tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Alchemist AI projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Alchemist AI (ALCH) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,02724 -- -%5,65 -%61,70 -%65,99

Alchemist AI Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Alchemist AI için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 14 Nötr 3 Alış 9 Hareketli Ortalamalar : Satış Satış 10 Nötr 0 Alış 4 Teknik İndikatörler : Nötr Satış 4 Nötr 3 Alış 5 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,0273 0,0273 R2 0,0273 0,02729 R1 0,02729 0,02729 PP 0,02729 0,02729 S1 0,02728 0,02728 S2 0,02728 0,02728 S3 0,02727 0,02728

Alchemist AI Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,96M $6,36 M $7,32 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,01M 3 Günlük Aktif Alış $0,22 M 3 Günlük Aktif Satış $0,23 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,04M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,55 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,59 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Alchemist AI Sermaye Akışı Net Giriş ALCHUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,01 M 0,03 2026-07-26 -$0,02 M 0,03 2026-07-25 $0,00 M 0,03 2026-07-24 -$0,01 M 0,03 2026-07-23 -$0,02 M 0,03 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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