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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Alchemist AI hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Alchemist AI hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Alchemist AI (ALCH) Bugünkü Teknik Analizi

Alchemist AI (ALCH) Bugünkü Teknik Analizi

Alchemist AI Analiz sayfası, ALCH tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Alchemist AI projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Alchemist AI (ALCH) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,02724---%5,65-%61,70-%65,99
Alchemist AI Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Alchemist AI Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Alchemist AI için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 14
Nötr 3
Alış 9
Hareketli Ortalamalar:SatışSatış 10Nötr 0Alış 4
Teknik İndikatörler:NötrSatış 4Nötr 3Alış 5
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,0273
0,0273
R2
0,0273
0,02729
R1
0,02729
0,02729
PP
0,02729
0,02729
S1
0,02728
0,02728
S2
0,02728
0,02728
S3
0,02727
0,02728

Alchemist AI Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,96M
$6,36 M
$7,32 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,01M
3 Günlük Aktif Alış
$0,22 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,23 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,04M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,55 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,59 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Alchemist AI Sermaye Akışı

Net GirişALCHUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,01 M0,03
2026-07-26-$0,02 M0,03
2026-07-25$0,00 M0,03
2026-07-24-$0,01 M0,03
2026-07-23-$0,02 M0,03

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Alchemist AI Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Alchemist AI (ALCH) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Alchemist AI fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
ALCH/USDT
$0,02724
$0,02724$0,02724
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

ALCH / USD Hesaplayıcı

Miktar

ALCH
ALCH
USD
USD

1 ALCH = 0,02724 USD

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