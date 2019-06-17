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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Algorand hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Algorand hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Algorand (ALGO) Bugünkü Teknik Analizi

Algorand (ALGO) Bugünkü Teknik Analizi

Algorand Analiz sayfası, ALGO tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Algorand projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Algorand (ALGO) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,08267--+%0,47-%4,49-%26,40
Algorand Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Algorand Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Algorand için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Güçlü Satış
Satış 22
Nötr 1
Alış 3
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 14Nötr 0Alış 0
Teknik İndikatörler:SatışSatış 8Nötr 1Alış 3
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,08261
0,0826
R2
0,0826
0,08259
R1
0,08259
0,08259
PP
0,08258
0,08258
S1
0,08257
0,08257
S2
0,08256
0,08257
S3
0,08255
0,08256

Algorand Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,20M
$2,48 M
$2,67 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,20M
3 Günlük Aktif Alış
$2,46 M
3 Günlük Aktif Satış
$2,26 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,35M
7 Günlük Aktif Alışlar
$4,31 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$3,96 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Algorand Sermaye Akışı

Net GirişALGOUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,05 M0,08
2026-07-26$0,08 M0,08
2026-07-25-$0,60 M0,08
2026-07-24$0,22 M0,08
2026-07-23-$0,33 M0,08

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Algorand Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Algorand (ALGO) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Algorand fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
ALGO/USDT
$0,08266
$0,08266$0,08266
%0,00
%0,00 (USDT)
ALGO/USDC
$0,08241
$0,08241$0,08241
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

ALGO / USD Hesaplayıcı

Miktar

ALGO
ALGO
USD
USD

1 ALGO = 0,08267 USD

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