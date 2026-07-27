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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere My Neighbor Alice hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere My Neighbor Alice hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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My Neighbor Alice (ALICE) Bugünkü Teknik Analizi

My Neighbor Alice (ALICE) Bugünkü Teknik Analizi

My Neighbor Alice Analiz sayfası, ALICE tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. My Neighbor Alice projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

My Neighbor Alice (ALICE) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,11689---%7,20-%0,83-%22,24
My Neighbor Alice Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

My Neighbor Alice Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, My Neighbor Alice için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Alış
Satış 6
Nötr 8
Alış 12
Hareketli Ortalamalar:AlışSatış 4Nötr 0Alış 10
Teknik İndikatörler:NötrSatış 2Nötr 8Alış 2
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,1167
0,1167
R2
0,1167
0,1166
R1
0,1166
0,1166
PP
0,1166
0,1166
S1
0,1165
0,1165
S2
0,1165
0,1165
S3
0,1164
0,1165

My Neighbor Alice Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,01M
$1,43 M
$1,44 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,01M
3 Günlük Aktif Alış
$0,03 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,04 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,22 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,23 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

My Neighbor Alice Sermaye Akışı

Net GirişALICEUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,00 M0,12
2026-07-26-$0,03 M0,12
2026-07-25-$0,03 M0,12
2026-07-24-$0,05 M0,12
2026-07-23-$0,01 M0,12

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

My Neighbor Alice Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de My Neighbor Alice (ALICE) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı My Neighbor Alice fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
ALICE/USDT
$0,11699
$0,11699$0,11699
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

ALICE / USD Hesaplayıcı

Miktar

ALICE
ALICE
USD
USD

1 ALICE = 0,11689 USD

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