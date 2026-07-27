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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Allora hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Allora hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Allora (ALLO) Bugünkü Teknik Analizi

Allora (ALLO) Bugünkü Teknik Analizi

Allora Analiz sayfası, ALLO tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Allora projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Allora (ALLO) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,32562---%32,79+%4,10+%192,14
Allora Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Allora Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Allora için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 12
Nötr 4
Alış 10
Hareketli Ortalamalar:NötrSatış 8Nötr 0Alış 6
Teknik İndikatörler:NötrSatış 4Nötr 4Alış 4
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,32664
0,32631
R2
0,32631
0,32612
R1
0,32615
0,32601
PP
0,32582
0,32582
S1
0,32566
0,32563
S2
0,32533
0,32552
S3
0,32517
0,32533

Allora Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,22M
$1,40 M
$1,63 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,10M
3 Günlük Aktif Alış
$9,01 M
3 Günlük Aktif Satış
$8,91 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,64M
7 Günlük Aktif Alışlar
$24,95 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$24,31 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Allora Sermaye Akışı

Net GirişALLOUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,57 M0,32
2026-07-26-$0,31 M0,34
2026-07-25-$0,31 M0,33
2026-07-24$0,32 M0,48
2026-07-23$0,23 M0,51

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Allora Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Allora (ALLO) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Allora fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
ALLO/USDT
$0,32517
$0,32517$0,32517
%0,00
%0,00 (USDT)
ALLO/USDC
$0,32508
$0,32508$0,32508
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

ALLO / USD Hesaplayıcı

Miktar

ALLO
ALLO
USD
USD

1 ALLO = 0,32562 USD

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