ANONCOIN Hakkında Daha Fazla Bilgi

ANONCOIN Fiyat Bilgileri

ANONCOIN Token Ekonomisi

ANONCOIN Fiyat Tahmini

ANONCOIN Fiyat Geçmişi

ANONCOIN Satın Alma Kılavuzu

ANONCOIN / İtibari Para Dönüştürücüsü

ANONCOIN Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

ANONCOIN Logosu

ANONCOIN Fiyatı(ANONCOIN)

1 ANONCOIN / USD Canlı Fiyatı:

$0,02071
$0,02071$0,02071
+%158,871D
USD
ANONCOIN (ANONCOIN) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-16 20:21:56 (UTC+8)

ANONCOIN (ANONCOIN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,008
$ 0,008$ 0,008
24 sa Düşük
$ 0,02234
$ 0,02234$ 0,02234
24 sa Yüksek

$ 0,008
$ 0,008$ 0,008

$ 0,02234
$ 0,02234$ 0,02234

--
----

--
----

+%5,59

+%158,87

+%164,37

+%164,37

ANONCOIN (ANONCOIN) canlı fiyatı $ 0,02115. ANONCOIN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,008 ve en yüksek $ 0,02234 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ANONCOIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ANONCOIN son bir saatte +%5,59 değişim gösterdi, 24 saatte +%158,87 ve son 7 günde +%164,37 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ANONCOIN (ANONCOIN) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 13,55K
$ 13,55K$ 13,55K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Şu anki ANONCOIN piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 13,55K. Dolaşımdaki ANONCOIN arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

ANONCOIN (ANONCOIN) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için ANONCOIN fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0127098+%158,87
30 Gün$ +0,01315+%164,37
60 Gün$ +0,01315+%164,37
90 Gün$ +0,01315+%164,37
Bugünkü ANONCOIN Fiyatı Değişimi

Bugün, ANONCOIN, $ +0,0127098 (+%158,87) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

ANONCOIN 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,01315 (+%164,37) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

ANONCOIN 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ANONCOIN değişimi $ +0,01315 (+%164,37) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

ANONCOIN 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,01315 (+%164,37) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

ANONCOIN (ANONCOIN) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

ANONCOIN Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

ANONCOIN (ANONCOIN) Nedir?

ANONCOIN, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, ANONCOIN yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- ANONCOIN staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda ANONCOIN hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, ANONCOIN satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

ANONCOIN Fiyat Tahmini (USD)

ANONCOIN (ANONCOIN) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? ANONCOIN (ANONCOIN) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak ANONCOIN için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

ANONCOIN fiyat tahminini hemen kontrol edin!

ANONCOIN (ANONCOIN) Token Ekonomisi

ANONCOIN (ANONCOIN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ANONCOIN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

ANONCOIN (ANONCOIN) Satın Alma

Nasıl ANONCOIN satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım ANONCOIN Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

ANONCOIN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ANONCOIN(ANONCOIN) / VND
556,56225
1 ANONCOIN(ANONCOIN) / AUD
A$0,0323595
1 ANONCOIN(ANONCOIN) / GBP
0,0154395
1 ANONCOIN(ANONCOIN) / EUR
0,0179775
1 ANONCOIN(ANONCOIN) / USD
$0,02115
1 ANONCOIN(ANONCOIN) / MYR
RM0,0890415
1 ANONCOIN(ANONCOIN) / TRY
0,8627085
1 ANONCOIN(ANONCOIN) / JPY
¥3,10905
1 ANONCOIN(ANONCOIN) / ARS
ARS$27,4317615
1 ANONCOIN(ANONCOIN) / RUB
1,694115
1 ANONCOIN(ANONCOIN) / INR
1,8508365
1 ANONCOIN(ANONCOIN) / IDR
Rp341,1289845
1 ANONCOIN(ANONCOIN) / KRW
29,374812
1 ANONCOIN(ANONCOIN) / PHP
1,207665
1 ANONCOIN(ANONCOIN) / EGP
￡E.1,020699
1 ANONCOIN(ANONCOIN) / BRL
R$0,11421
1 ANONCOIN(ANONCOIN) / CAD
C$0,029187
1 ANONCOIN(ANONCOIN) / BDT
2,568456
1 ANONCOIN(ANONCOIN) / NGN
32,438601
1 ANONCOIN(ANONCOIN) / UAH
0,8724375
1 ANONCOIN(ANONCOIN) / VES
Bs2,85525
1 ANONCOIN(ANONCOIN) / CLP
$20,36745
1 ANONCOIN(ANONCOIN) / PKR
Rs5,965992
1 ANONCOIN(ANONCOIN) / KZT
11,4508215
1 ANONCOIN(ANONCOIN) / THB
฿0,685683
1 ANONCOIN(ANONCOIN) / TWD
NT$0,6351345
1 ANONCOIN(ANONCOIN) / AED
د.إ0,0776205
1 ANONCOIN(ANONCOIN) / CHF
Fr0,01692
1 ANONCOIN(ANONCOIN) / HKD
HK$0,165393
1 ANONCOIN(ANONCOIN) / AMD
֏8,103411
1 ANONCOIN(ANONCOIN) / MAD
.د.م0,19035
1 ANONCOIN(ANONCOIN) / MXN
$0,396351
1 ANONCOIN(ANONCOIN) / PLN
0,0767745
1 ANONCOIN(ANONCOIN) / RON
лв0,091368
1 ANONCOIN(ANONCOIN) / SEK
kr0,2019825
1 ANONCOIN(ANONCOIN) / BGN
лв0,0353205
1 ANONCOIN(ANONCOIN) / HUF
Ft7,1451045
1 ANONCOIN(ANONCOIN) / CZK
0,442035
1 ANONCOIN(ANONCOIN) / KWD
د.ك0,00645075
1 ANONCOIN(ANONCOIN) / ILS
0,0712755
1 ANONCOIN(ANONCOIN) / NOK
kr0,2155185
1 ANONCOIN(ANONCOIN) / NZD
$0,035532

ANONCOIN Kaynağı

ANONCOIN hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: ANONCOIN Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü ANONCOIN (ANONCOIN) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı ANONCOIN fiyatı, 0,02115 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
ANONCOIN / USD güncel fiyatı nedir?
ANONCOIN / USD güncel fiyatı $ 0,02115. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
ANONCOIN varlığının piyasa değeri nedir?
ANONCOIN piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki ANONCOIN arzı nedir?
Dolaşımdaki ANONCOIN arzı, -- USD.
ANONCOIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
ANONCOIN, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük ANONCOIN fiyatı (ATL) nedir?
ANONCOIN, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
ANONCOIN işlem hacmi nedir?
ANONCOIN için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 13,55K USD.
ANONCOIN bu yıl daha da yükselir mi?
ANONCOIN piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için ANONCOIN fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-16 20:21:56 (UTC+8)

ANONCOIN (ANONCOIN) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-16 16:39:00Sektör Haberleri
Bu hafta spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin toplam işlem hacmi, Ethereum ETF işlem hacmindeki artış sayesinde tarihi bir yükseğe ulaştı
08-16 14:30:00Sektör Haberleri
Ethereum geri çekilmesi altcoinlerin düşüşünü tetikliyor, spot ETF'ler net çıkış kaydediyor, kripto hisseleri eş zamanlı düşüyor
08-16 04:04:00Para Birimi Politikası
Fed, Bankaların Kripto Para Birimi İşlemleri için Özel Düzenleme Programının Sonlandırıldığını Duyurdu
08-15 19:17:00Sektör Haberleri
Piyasa geri çekilmesi meme coinleri etkiliyor, CLIPPY, SPARK, TROLL aylık zirvelerin %30'undan fazla düştü
08-15 15:35:00Sektör Haberleri
Veri: Son 30 günde, Ethereum strateji kuruluşları ve ETF'ler tarafından satın alınan ETH miktarı, ağın net ihracının 47 katıdır
08-15 11:48:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, toplam piyasa değeri 24 saatte %3,9 azaldı, ABD borsa endeksleri neredeyse düz kapandı

Öne Çıkan Haberler

OKB Nedir? MEXC’de OKB Nasıl Ticaret Yapılır?

OKB, OKX ekosisteminin merkezi platform token’ı olarak, işlem ücretlerinde indirim, platform yönetimi gibi konularda önemli bir role sahiptir. 13 Ağustos 2025’te ekonomik modeli güncellendikten sonra, MEXC piyasa verileri OKB’nin 218USDT’ye yükseldiğini ve tarihsel olarak en yüksek seviyeye ulaştığını gösteriyor.

August 15, 2025

ARB Güçlü Bir Geri Dönüş Yapıyor: Ethereum Layer 2 Teşvikleri Yeni Bir Yükselişi Hızlandırıyor

2025 Ağustos’unda, kripto piyasası yeni bir güçlü toparlanma yaşıyor, Bitcoin 124.000 doları aşarak tarihî bir zirveye ulaşıyor ve küresel varlık değerleri arasında beşinci sıraya yerleşiyor. Genel pazarın güçlenmesiyle birlikte, Layer 2 sektörü dikkat çekici bir performans sergiliyor; Arbitrum (ARB) liderliğinde, günlük artış %13,9’u aşarken, teknik kırılmalar, fon akışları ve ekosistem avantajlarının etkisiyle 0.54 doların üzerinde sağlam bir yer ediniyor.

August 15, 2025

Etherex Nedir? Kullanıcı Odaklı Bir Sonraki Nesil Merkeziyetsiz Likidite Platformu

Ethereum ekosisteminin hızlı evrimi ile birlikte, çeşitli Layer 2 ve protokol düzeyindeki yapılar sürekli ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, ConsenSys, Linea ve Nile tarafından ortaklaşa geliştirilen Etherex, Linea ağı üzerindeki bir sonraki nesil MetaDEX olarak öne çıkmakta ve merkeziyetsizlik, adil teşvikler ile kullanıcı özerkliği prensiplerine dayanarak yönetim ve teşvik tokeni REX‘i sunmaktadır.

August 14, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

ANONCOIN / USD Hesaplayıcı

Miktar

ANONCOIN
ANONCOIN
USD
USD

1 ANONCOIN = 0,02115 USD

ANONCOIN Al-Sat

ANONCOINUSDT
$0,02071
$0,02071$0,02071
+%158,87

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti