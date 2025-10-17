Ark of Panda / Iraqi Dinar Dönüşüm Tablosu
AOP / IQD Dönüşüm Tablosu
- 1 AOP106.28 IQD
- 2 AOP212.55 IQD
- 3 AOP318.83 IQD
- 4 AOP425.10 IQD
- 5 AOP531.38 IQD
- 6 AOP637.66 IQD
- 7 AOP743.93 IQD
- 8 AOP850.21 IQD
- 9 AOP956.49 IQD
- 10 AOP1,062.76 IQD
- 50 AOP5,313.81 IQD
- 100 AOP10,627.62 IQD
- 1,000 AOP106,276.16 IQD
- 5,000 AOP531,380.78 IQD
- 10,000 AOP1,062,761.57 IQD
Yukarıdaki tablo, 1 AOP ile 10.000 AOP arasındaki bir aralıkta, Ark of Panda ile Iraqi Dinar (AOP ile IQD) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son IQD piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen AOP tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel AOP / IQD arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
IQD / AOP Dönüşüm Tablosu
- 1 IQD0.009409 AOP
- 2 IQD0.01881 AOP
- 3 IQD0.02822 AOP
- 4 IQD0.03763 AOP
- 5 IQD0.04704 AOP
- 6 IQD0.05645 AOP
- 7 IQD0.06586 AOP
- 8 IQD0.07527 AOP
- 9 IQD0.08468 AOP
- 10 IQD0.09409 AOP
- 50 IQD0.4704 AOP
- 100 IQD0.9409 AOP
- 1,000 IQD9.409 AOP
- 5,000 IQD47.047 AOP
- 10,000 IQD94.094 AOP
Yukarıdaki tablo, 1 IQD ile 10.000 IQD arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Iraqi Dinar ile Ark of Panda (IQD ile AOP) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan IQD tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Ark of Panda alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Ark of Panda (AOP), şu anda ع.د 106.28 IQD seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 0.93% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi ع.د76.05M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri ع.د31.88B IQD şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Ark of Panda Fiyatı sayfamıza göz atın.
393.96B IQD
Dolaşım Arzı
76.05M
24 Saatlik İşlem Hacmi
31.88B IQD
Piyasa Değeri
0.93%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
ع.د 0.08341
24 sa Yüksek
ع.د 0.07904
24 sa Düşük
Yukarıdaki AOP / IQD trend grafiği, Ark of Panda kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve IQD biriminden Ark of Panda değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Ark of Panda fiyatını kontrol edin.
AOP / IQD Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 AOP = 106.28 IQD | 1 IQD = 0.009409 AOP
Bugün, 1 AOP / IQD dönüşüm oranı 106.28 IQD kurundadır.
5 AOP satın almak için 531.38 IQD gereklidir ve 10 AOP değeri 1,062.76 IQD olarak hesaplanır.
1 IQD, 0.009409 AOP varlığına dönüştürülebilir.
50 IQD, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 0.4704 AOP varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 AOP / IQD karşısındaki dönüşüm oranı +0.27% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 0.93% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 109.53285848405636 IQD, en düşük seviye ise 103.79423491883246 IQD olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 AOP değeri 32.82965426329468 IQD idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında +223.72% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde AOP, 73.44650251784286 IQD oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde +223.72% oranında bir değişime yol açtı.
Ark of Panda (AOP) Hakkında Her Şey
Artık Ark of Panda (AOP) fiyatını hesapladığınıza göre, Ark of Panda hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. AOP geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Ark of Panda nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
AOP / IQD Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Ark of Panda (AOP), 103.79423491883246 IQD ile 109.53285848405636 IQD arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 101.41736795016992 IQD ile 121.24647912519991 IQD arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı AOP / IQD fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|ع.د 105.05
|ع.د 118.18
|ع.د 118.18
|ع.د 118.18
|En Düşük
|ع.د 91.92
|ع.د 91.92
|ع.د 26.26
|ع.د 26.26
|Ortalama
|ع.د 105.05
|ع.د 105.05
|ع.د 91.92
|ع.د 91.92
|Volatilite
|+5.36%
|+18.71%
|+269.32%
|+269.32%
|Değişim
|-0.77%
|+0.24%
|+223.60%
|+223.60%
2026 ve 2030 Yılları için IQD Biriminden Ark of Panda Fiyat Tahmini
Ark of Panda fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel AOP / IQD tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için AOP Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Ark of Panda mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık ع.د111.59 IQD seviyesine ulaşabilir.
2030 için AOP Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, AOP aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık ع.د135.64 IQD fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Ark of Panda Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut AOP İşlem Çiftleri
AOP ve IQD için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Ark of Panda (AOP) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Ark of Panda Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.08093
- 7 Günlük Değişim: +0.27%
- 30 Günlük Trend: +223.72%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
AOP dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, IQD para birimine dönüştürseniz bile, AOP kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
Iraqi Dinar (IQD) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (IQD/USD): 0.0007612021679540138
- 7 Günlük Değişim: -0.24%
- 30 Günlük Trend: -0.24%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir IQD para birimi, aynı tutarda AOP almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir IQD para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan IQD ile güvenli bir şekilde AOP satın alın.
AOP ile IQD Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Ark of Panda (AOP) ile Iraqi Dinar (IQD) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. AOP ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve AOP varlığının IQD karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve IQD arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. IQD Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler IQD varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle IQD zayıfladığında, yatırımcılar AOP gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Ark of Panda gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda AOP varlığına yönelik talep artabilir ve bu da IQD para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen AOP Kriptosunu IQD Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı AOP / IQD dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl AOP / IQD Dönüşümü Yapılır?
AOP Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak AOP kriptosundan IQD para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı AOP / IQD Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel AOP / IQD kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. AOP ve IQD hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
Sıkça Sorulan Sorular
AOP / IQD dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
AOP ile IQD arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, AOP varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak IQD birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
AOP ile IQD arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
AOP ile IQD arasındaki kur, Ark of Panda ve Iraqi Dinar varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen AOP / IQD kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
AOP ile IQD arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
AOP ile IQD arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda AOP kriptosunu IQD para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
AOP kriptosundan IQD para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
AOP kriptosunun IQD para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle AOP varlığının IQD karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, AOP ile IQD arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, IQD para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve AOP sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
AOP ile IQD arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Ark of Panda halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da AOP ile IQD arasındaki kuru doğrudan etkiler.
AOP ile IQD kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
AOP ile IQD arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki AOP ile IQD arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Ark of Panda fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
AOP ile IQD arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak IQD piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
AOP / IQD için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Ark of Panda ve Iraqi Dinar arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Ark of Panda ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
AOP kriptosunu IQD para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, IQD para birimini eşit değerdeki AOP kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
AOP / IQD dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, AOP fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, AOP / IQD, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında AOP ile IQD arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak IQD para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, AOP / IQD arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Ark of Panda Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
Ark of Panda Fiyatı
Ark of Panda (AOP) hakkında daha fazla bilgi edinin ve canlı grafikler, trendler, geçmiş veriler ve daha fazlasıyla gerçek zamanlı fiyatları takip edin.
Ark of Panda Fiyat Tahmini
AOP tahminlerini, teknik bilgileri ve piyasa duyarlılığını inceleyerek Ark of Panda fiyatının hangi yönde hareket edebileceğini analiz edin.
Nasıl Ark of Panda Satın Alınır?
Ark of Panda satın almak ister misiniz? Birden fazla satın alma yöntemini keşfedin ve MEXC'de alım satım yolcuğunuza başlamak için aşağıda verilen adım adım kılavuzumuzu izleyin.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.