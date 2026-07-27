API3 (API3) Bugünkü Teknik Analizi API3 Analiz sayfası, API3 tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. API3 projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

API3 (API3) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,2165 -- -%0,19 -%6,36 -%39,51

API3 Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, API3 için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 16 Nötr 4 Alış 6 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Satış Satış 12 Nötr 2 Alış 0 Teknik İndikatörler : Alış Satış 4 Nötr 2 Alış 6 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,2161 0,216 R2 0,216 0,2159 R1 0,2158 0,2158 PP 0,2158 0,2158 S1 0,2156 0,2157 S2 0,2155 0,2156 S3 0,2154 0,2155

API3 Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,59M $20,78 M $21,37 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,01M 3 Günlük Aktif Alış $0,10 M 3 Günlük Aktif Satış $0,11 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,31 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,30 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. API3 Sermaye Akışı Net Giriş API3USDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,01 M 0,22 2026-07-26 -$0,06 M 0,22 2026-07-25 -$0,03 M 0,22 2026-07-24 -$0,04 M 0,22 2026-07-23 -$0,03 M 0,23 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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