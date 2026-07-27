Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Aptos hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Aptos hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

APT Hakkında Daha Fazla Bilgi

APT Fiyat Bilgileri

APT Nedir

APT Whitepaper

APT Resmi Websitesi

APT Token Ekonomisi

APT Fiyat Tahmini

APT Fiyat Geçmişi

APT Satın Alma Kılavuzu

APT / İtibari Para Dönüştürücüsü

APT Spot

APT USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Aptos (APT) Bugünkü Teknik Analizi

Aptos (APT) Bugünkü Teknik Analizi

Aptos Analiz sayfası, APT tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Aptos projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Aptos (APT) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,6215--+%5,12+%3,46-%35,48
Aptos Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Aptos Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Aptos için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 15
Nötr 3
Alış 8
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 12Nötr 2Alış 0
Teknik İndikatörler:AlışSatış 3Nötr 1Alış 8
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,6219
0,6218
R2
0,6218
0,6217
R1
0,6217
0,6217
PP
0,6216
0,6216
S1
0,6215
0,6215
S2
0,6214
0,6215
S3
0,6213
0,6214

Aptos Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,39M
$73,17 M
$73,57 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,16M
3 Günlük Aktif Alış
$4,81 M
3 Günlük Aktif Satış
$4,98 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,76M
7 Günlük Aktif Alışlar
$13,81 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$14,57 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Aptos Sermaye Akışı

Net GirişAPTUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,23 M0,62
2026-07-26-$0,12 M0,63
2026-07-25-$0,11 M0,61
2026-07-24-$0,17 M0,61
2026-07-23-$0,36 M0,62

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Aptos Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Aptos (APT) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Aptos fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
APT/USDT
$0,6219
$0,6219$0,6219
%0,00
%0,00 (USDT)
APT/USDC
$0,6223
$0,6223$0,6223
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

APT / USD Hesaplayıcı

Miktar

APT
APT
USD
USD

1 APT = 0,6215 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.