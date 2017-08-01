Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Arweave hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Arweave hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

AR Hakkında Daha Fazla Bilgi

AR Fiyat Bilgileri

AR Nedir

AR Whitepaper

AR Resmi Websitesi

AR Token Ekonomisi

AR Fiyat Tahmini

AR Fiyat Geçmişi

AR Satın Alma Kılavuzu

AR / İtibari Para Dönüştürücüsü

AR Spot

AR USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Arweave (AR) Bugünkü Teknik Analizi

Arweave (AR) Bugünkü Teknik Analizi

Arweave Analiz sayfası, AR tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Arweave projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Arweave (AR) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$1,863---%0,96+%0,37-%0,86
Arweave Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Arweave Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Arweave için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 12
Nötr 1
Alış 13
Hareketli Ortalamalar:AlışSatış 4Nötr 0Alış 10
Teknik İndikatörler:SatışSatış 8Nötr 1Alış 3
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
1,8643
1,8636
R2
1,8636
1,8632
R1
1,8633
1,863
PP
1,8626
1,8626
S1
1,8623
1,8622
S2
1,8616
1,862
S3
1,8613
1,8616

Arweave Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
0,29M
$4,22 M
$3,93 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,32 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,32 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,79 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,80 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Arweave Sermaye Akışı

Net GirişARUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,04 M1,86
2026-07-26$0,06 M1,87
2026-07-25$0,02 M1,85
2026-07-24-$0,09 M1,84
2026-07-23-$0,12 M1,88

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Arweave Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Arweave (AR) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Arweave fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
AR/USDT
$1,863
$1,863$1,863
%0,00
%0,00 (USDT)
AR/USDC
$1,861
$1,861$1,861
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

AR / USD Hesaplayıcı

Miktar

AR
AR
USD
USD

1 AR = 1,863 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.