ARC / Sudanese Pound Dönüşüm Tablosu
ARC / SDG Dönüşüm Tablosu
- 1 ARC1.74 SDG
- 2 ARC3.47 SDG
- 3 ARC5.21 SDG
- 4 ARC6.94 SDG
- 5 ARC8.68 SDG
- 6 ARC10.41 SDG
- 7 ARC12.15 SDG
- 8 ARC13.88 SDG
- 9 ARC15.62 SDG
- 10 ARC17.35 SDG
- 50 ARC86.76 SDG
- 100 ARC173.51 SDG
- 1,000 ARC1,735.11 SDG
- 5,000 ARC8,675.56 SDG
- 10,000 ARC17,351.13 SDG
Yukarıdaki tablo, 1 ARC ile 10.000 ARC arasındaki bir aralıkta, ARC ile Sudanese Pound (ARC ile SDG) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son SDG piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen ARC tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel ARC / SDG arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
SDG / ARC Dönüşüm Tablosu
- 1 SDG0.5763 ARC
- 2 SDG1.152 ARC
- 3 SDG1.728 ARC
- 4 SDG2.305 ARC
- 5 SDG2.881 ARC
- 6 SDG3.457 ARC
- 7 SDG4.0343 ARC
- 8 SDG4.610 ARC
- 9 SDG5.186 ARC
- 10 SDG5.763 ARC
- 50 SDG28.81 ARC
- 100 SDG57.63 ARC
- 1,000 SDG576.3 ARC
- 5,000 SDG2,881 ARC
- 10,000 SDG5,763 ARC
Yukarıdaki tablo, 1 SDG ile 10.000 SDG arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Sudanese Pound ile ARC (SDG ile ARC) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan SDG tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar ARC alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
ARC (ARC), şu anda ج.س 1.74 SDG seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 2.85% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi ج.س6.59M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri ج.س1.79B SDG şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel ARC Fiyatı sayfamıza göz atın.
619.47B SDG
Dolaşım Arzı
6.59M
24 Saatlik İşlem Hacmi
1.79B SDG
Piyasa Değeri
2.85%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
ج.س 0.00319
24 sa Yüksek
ج.س 0.0028
24 sa Düşük
Yukarıdaki ARC / SDG trend grafiği, ARC kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve SDG biriminden ARC değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut ARC fiyatını kontrol edin.
ARC / SDG Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 ARC = 1.74 SDG | 1 SDG = 0.5763 ARC
Bugün, 1 ARC / SDG dönüşüm oranı 1.74 SDG kurundadır.
5 ARC satın almak için 8.68 SDG gereklidir ve 10 ARC değeri 17.35 SDG olarak hesaplanır.
1 SDG, 0.5763 ARC varlığına dönüştürülebilir.
50 SDG, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 28.81 ARC varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 ARC / SDG karşısındaki dönüşüm oranı -10.71% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 2.85% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 1.9185473152890127 SDG, en düşük seviye ise 1.6839913739213905 SDG olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 ARC değeri 2.4369760882605265 SDG idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -28.81% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde ARC, -1.2112709382420288 SDG oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -41.12% oranında bir değişime yol açtı.
ARC (ARC) Hakkında Her Şey
Artık ARC (ARC) fiyatını hesapladığınıza göre, ARC hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. ARC geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), ARC nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
ARC / SDG Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, ARC (ARC), 1.6839913739213905 SDG ile 1.9185473152890127 SDG arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 1.6839913739213905 SDG ile 2.1651317664703593 SDG arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı ARC / SDG fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|ج.س 0
|ج.س 0
|ج.س 0
|ج.س 0
|En Düşük
|ج.س 0
|ج.س 0
|ج.س 0
|ج.س 0
|Ortalama
|ج.س 0
|ج.س 0
|ج.س 0
|ج.س 0
|Volatilite
|+12.81%
|+24.76%
|+47.98%
|+85.73%
|Değişim
|-5.22%
|-10.70%
|-28.80%
|-42.33%
2026 ve 2030 Yılları için SDG Biriminden ARC Fiyat Tahmini
ARC fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel ARC / SDG tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için ARC Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, ARC mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık ج.س1.82 SDG seviyesine ulaşabilir.
2030 için ARC Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, ARC aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık ج.س2.21 SDG fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını ARC Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut ARC İşlem Çiftleri
ARC/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, ARC Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, ARC varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan ARC varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
ARCSOLUSDTSürekli
|Al-Sat
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden ARC Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir ARC Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
ARC Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze ARC eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl ARC satın alınır › veya Hemen başlayın ›
ARC ve SDG için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
ARC (ARC) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
ARC Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.002885
- 7 Günlük Değişim: -10.71%
- 30 Günlük Trend: -28.81%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
ARC dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, SDG para birimine dönüştürseniz bile, ARC kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[ARC Fiyatı] [ARC / USD]
Sudanese Pound (SDG) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (SDG/USD): 0.0016625002305056568
- 7 Günlük Değişim: 0.00%
- 30 Günlük Trend: 0.00%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir SDG para birimi, aynı tutarda ARC almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir SDG para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan SDG ile güvenli bir şekilde ARC satın alın.
ARC ile SDG Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
ARC (ARC) ile Sudanese Pound (SDG) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. ARC ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve ARC varlığının SDG karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve SDG arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. SDG Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler SDG varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle SDG zayıfladığında, yatırımcılar ARC gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
ARC gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda ARC varlığına yönelik talep artabilir ve bu da SDG para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen ARC Kriptosunu SDG Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı ARC / SDG dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl ARC / SDG Dönüşümü Yapılır?
ARC Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak ARC kriptosundan SDG para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı ARC / SDG Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel ARC / SDG kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. ARC ve SDG hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
ARC varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl ARC satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
ARC / SDG dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
ARC ile SDG arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, ARC varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak SDG birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
ARC ile SDG arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
ARC ile SDG arasındaki kur, ARC ve Sudanese Pound varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen ARC / SDG kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
ARC ile SDG arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
ARC ile SDG arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda ARC kriptosunu SDG para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
ARC kriptosundan SDG para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
ARC kriptosunun SDG para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle ARC varlığının SDG karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, ARC ile SDG arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, SDG para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve ARC sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
ARC ile SDG arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
ARC halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da ARC ile SDG arasındaki kuru doğrudan etkiler.
ARC ile SDG kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
ARC ile SDG arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki ARC ile SDG arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya ARC fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
ARC ile SDG arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak SDG piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
ARC / SDG için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
ARC ve Sudanese Pound arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
ARC ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
ARC kriptosunu SDG para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, SDG para birimini eşit değerdeki ARC kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
ARC / SDG dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, ARC fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, ARC / SDG, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında ARC ile SDG arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak SDG para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, ARC / SDG arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Daha Fazla ARC / İtibari Para Dönüşümünü Keşfedin
Diğer Kripto Paralardan SDG İtibari Parasına Dönüşüm
Neden MEXC'de ARC Satın Almalısınız?
MEXC, güvenilirliği, geniş kapsamlı likiditesi ve token çeşitliliğiyle tanınır ve ARC satın almak için en iyi kripto platformlarından biridir.
Milyonlarca kullanıcıya katılın ve MEXC ile hemen ARC satın alın.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.