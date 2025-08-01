Legend of Arcadia (ARCA) Nedir?

Legend of Arcadia, geleneksel oyun deneyimini Web3 GameFi 2.0 ile birleştiren çok zincirli, oynaması ücretsiz ve oynadıkça kazandıran bir gündelik strateji kart oyunudur. Oyuncular, oyunun sürükleyici evrenini deneyimlemenin yanı sıra, staking, savaşma ve madencilik yoluyla getiriyi de artırabilirler.

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Legend of Arcadia Fiyat Geleceği Tahmini

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Legend of Arcadia Fiyat Geçmişi

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Legend of Arcadia (ARCA) Token Ekonomisi

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ARCA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ARCA / VND ₫ 369,9889 1 ARCA / AUD A$ 0,0216524 1 ARCA / GBP ￡ 0,010545 1 ARCA / EUR € 0,0120916 1 ARCA / USD $ 0,01406 1 ARCA / MYR RM 0,0594738 1 ARCA / TRY ₺ 0,5719608 1 ARCA / JPY ¥ 2,06682 1 ARCA / ARS ARS$ 18,999981 1 ARCA / RUB ₽ 1,1186136 1 ARCA / INR ₹ 1,2258914 1 ARCA / IDR Rp 230,4917664 1 ARCA / KRW ₩ 19,4736624 1 ARCA / PHP ₱ 0,809153 1 ARCA / EGP ￡E. 0,6740364 1 ARCA / BRL R$ 0,0778924 1 ARCA / CAD C$ 0,0192622 1 ARCA / BDT ৳ 1,6973232 1 ARCA / NGN ₦ 21,270671 1 ARCA / UAH ₴ 0,5802562 1 ARCA / VES Bs 1,72938 1 ARCA / CLP $ 13,6382 1 ARCA / PKR Rs 3,9394714 1 ARCA / KZT ₸ 7,534754 1 ARCA / THB ฿ 0,4563876 1 ARCA / TWD NT$ 0,4199722 1 ARCA / AED د.إ 0,0516002 1 ARCA / CHF Fr 0,011248 1 ARCA / HKD HK$ 0,1102304 1 ARCA / MAD .د.م 0,1271024 1 ARCA / MXN $ 0,2647498 1 ARCA / PLN zł 0,0517408 1 ARCA / RON лв 0,0615828 1 ARCA / SEK kr 0,1358196 1 ARCA / BGN лв 0,0236208 1 ARCA / HUF Ft 4,8364994 1 ARCA / CZK Kč 0,2984938 1 ARCA / KWD د.ك 0,00426018 1 ARCA / ILS ₪ 0,0479446

Legend of Arcadia Kaynağı

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