Bugünkü Alpha Arena Fiyatı

Bugünkü Alpha Arena (ARENASOL) fiyatı $ 0,0002652 olup, son 24 saatte % 7,05 değişim gösterdi. Mevcut ARENASOL / USD dönüşüm oranı ARENASOL başına $ 0,0002652 şeklindedir.

Alpha Arena, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- ARENASOL şeklindedir. Son 24 saat içinde ARENASOL, $ 0,0002625 (en düşük) ile $ 0,0003219 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ARENASOL, son bir saatte -%6,29 ve son 7 günde +%7,98 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 56,28K seviyesine ulaştı.

Alpha Arena (ARENASOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 56,28K$ 56,28K $ 56,28K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

