Bugünkü canlı Alpha Arena fiyatı 0,0002652 USD. ARENASOL piyasa değeri ise -- USD. ARENASOL / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-12 10:42:50 (UTC+8)

Bugünkü Alpha Arena Fiyatı

Bugünkü Alpha Arena (ARENASOL) fiyatı $ 0,0002652 olup, son 24 saatte % 7,05 değişim gösterdi. Mevcut ARENASOL / USD dönüşüm oranı ARENASOL başına $ 0,0002652 şeklindedir.

Alpha Arena, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- ARENASOL şeklindedir. Son 24 saat içinde ARENASOL, $ 0,0002625 (en düşük) ile $ 0,0003219 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ARENASOL, son bir saatte -%6,29 ve son 7 günde +%7,98 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 56,28K seviyesine ulaştı.

Alpha Arena (ARENASOL) Piyasa Bilgileri

$ 56,28K
$ 56,28K$ 56,28K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

SOL

Şu anki Alpha Arena piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 56,28K. Dolaşımdaki ARENASOL arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

Alpha Arena Fiyat Geçmişi USD

-%6,29

-%7,04

+%7,98

+%7,98

Alpha Arena (ARENASOL) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Alpha Arena fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000020084-%7,04
30 Gün$ -0,0007348-%73,48
60 Gün$ -0,0007348-%73,48
90 Gün$ -0,0007348-%73,48
Bugünkü Alpha Arena Fiyatı Değişimi

Bugün, ARENASOL, $ -0,000020084 (-%7,04) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Alpha Arena 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,0007348 (-%73,48) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Alpha Arena 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ARENASOL değişimi $ -0,0007348 (-%73,48) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Alpha Arena 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0007348 (-%73,48) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Alpha Arena (ARENASOL) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Alpha Arena Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Alpha Arena için Fiyat Tahmini

2030 için Alpha Arena (ARENASOL) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, ARENASOL için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Alpha Arena (ARENASOL) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında Alpha Arena fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

Alpha Arena (ARENASOL) Nedir?

Alpha Arena'nın yapay zekâ alım satım deneyinden doğan ve altı büyük modelin her birine otomatik alım satım için 10.000 dolar verilen bu proje, daha sonra Solana'da gayri resmi bir token hâline geldi. "Arena" adı rekabet ve meydan okumayı simgeliyor.

Alpha Arena Kaynağı

Alpha Arena hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Alpha Arena Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 Alpha Arena ne kadar olacak?
Alpha Arena yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --$, 2030 yılına kadar --$ ve 2035 yılına kadar --$ ve 2040 yılına kadar --$ değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel Alpha Arena fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-12 10:42:50 (UTC+8)

Alpha Arena (ARENASOL) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-11 01:50:49Sektör Haberleri
Son 7 Günün Genel Blok Zinciri Aktivite Sıralaması: Solana Lider Konumunu Koruyor
11-10 22:54:23Sektör Haberleri
CoinShares: Geçen Hafta Dijital Varlık Yatırım Ürünlerinden 1,17 Milyar Dolarlık Net Çıkış
11-10 19:50:05Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 29'a Yükseldi, Piyasa "Aşırı Korku"dan "Korku"ya Geçiş Yaptı
11-10 15:27:00Para Birimi Politikası
ABD Senatosu'ndaki "hükümet kapanma kararı" üzerine yapılan usul oylaması geçti
11-08 07:05:00Sektör Haberleri
"Klasik" Altcoinler Geniş Çapta Yükseliyor, Depolama ve Gizlilik Sektörü Tokenları Bağımsız Piyasa Eğilimleri Gösteriyor
11-07 21:26:04Sektör Haberleri
Muhtemelen birden fazla proje çöküşünden etkilenerek, ağ genelindeki toplam borç verme protokolü TVL'si neredeyse 12 milyar $ düştü

