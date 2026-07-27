Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Arkham hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Arkham hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

ARKM Hakkında Daha Fazla Bilgi

ARKM Fiyat Bilgileri

ARKM Nedir

ARKM Whitepaper

ARKM Resmi Websitesi

ARKM Token Ekonomisi

ARKM Fiyat Tahmini

ARKM Fiyat Geçmişi

ARKM Satın Alma Kılavuzu

ARKM / İtibari Para Dönüştürücüsü

ARKM Spot

ARKM USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Arkham (ARKM) Bugünkü Teknik Analizi

Arkham (ARKM) Bugünkü Teknik Analizi

Arkham Analiz sayfası, ARKM tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Arkham projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Arkham (ARKM) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,10488--+%0,41-%12,58-%7,41
Arkham Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Arkham Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Arkham için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Alış
Satış 9
Nötr 3
Alış 14
Hareketli Ortalamalar:Güçlü AlışSatış 2Nötr 0Alış 12
Teknik İndikatörler:SatışSatış 7Nötr 3Alış 2
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,1047
0,1047
R2
0,1047
0,1046
R1
0,1046
0,1046
PP
0,1046
0,1046
S1
0,1045
0,1045
S2
0,1045
0,1045
S3
0,1044
0,1045

Arkham Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
0,27M
$4,07 M
$3,80 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,01M
3 Günlük Aktif Alış
$0,15 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,14 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,80 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,79 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Arkham Sermaye Akışı

Net GirişARKMUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,04 M0,10
2026-07-26-$0,04 M0,11
2026-07-25-$0,03 M0,11
2026-07-24-$0,04 M0,11
2026-07-23-$0,09 M0,11

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Arkham Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Arkham (ARKM) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Arkham fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
ARKM/USDT
$0,10477
$0,10477$0,10477
%0,00
%0,00 (USDT)
ARKM/USDC
$0,1048
$0,1048$0,1048
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

ARKM / USD Hesaplayıcı

Miktar

ARKM
ARKM
USD
USD

1 ARKM = 0,10488 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.