Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere ARPA hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere ARPA hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

ARPA Hakkında Daha Fazla Bilgi

ARPA Fiyat Bilgileri

ARPA Nedir

ARPA Whitepaper

ARPA Resmi Websitesi

ARPA Token Ekonomisi

ARPA Fiyat Tahmini

ARPA Fiyat Geçmişi

ARPA Satın Alma Kılavuzu

ARPA / İtibari Para Dönüştürücüsü

ARPA Spot

ARPA USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

ARPA (ARPA) Bugünkü Teknik Analizi

ARPA (ARPA) Bugünkü Teknik Analizi

ARPA Analiz sayfası, ARPA tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. ARPA projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

ARPA (ARPA) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,008168--+%0,01+%1,73-%17,62
ARPA Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

ARPA Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, ARPA için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 16
Nötr 4
Alış 6
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 12Nötr 2Alış 0
Teknik İndikatörler:AlışSatış 4Nötr 2Alış 6
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,00816
0,00816
R2
0,00816
0,008159
R1
0,008159
0,008159
PP
0,008159
0,008159
S1
0,008158
0,008158
S2
0,008158
0,008158
S3
0,008157
0,008158

ARPA Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,97M
$17,26 M
$18,23 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,02 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,01 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,06 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,06 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

ARPA Sermaye Akışı

Net GirişARPAUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,01 M0,01
2026-07-26-$0,01 M0,01
2026-07-25-$0,02 M0,01
2026-07-24$0,00 M0,01
2026-07-23$0,00 M0,01

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

ARPA Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de ARPA (ARPA) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı ARPA fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
ARPA/USDT
$0,008165
$0,008165$0,008165
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

ARPA / USD Hesaplayıcı

Miktar

ARPA
ARPA
USD
USD

1 ARPA = 0,008168 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.