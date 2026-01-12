Bugünkü Arvex Fiyatı

Bugünkü Arvex (ARVEX) fiyatı $ 0,00035 olup, son 24 saatte % 12,50 değişim gösterdi. Mevcut ARVEX / USD dönüşüm oranı ARVEX başına $ 0,00035 şeklindedir.

Arvex, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- ARVEX şeklindedir. Son 24 saat içinde ARVEX, $ 0,00031 (en düşük) ile $ 0,0004 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ARVEX, son bir saatte +%2,94 ve son 7 günde -%95,63 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 200,95 seviyesine ulaştı.

Arvex (ARVEX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 200,95$ 200,95 $ 200,95 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 21,00M$ 21,00M $ 21,00M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 60.000.000.000 60.000.000.000 60.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki Arvex piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 200,95. Dolaşımdaki ARVEX arzı -- olup, toplam arzı 60000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 21,00M.