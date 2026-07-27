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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Aspecta hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Aspecta hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

ASP Hakkında Daha Fazla Bilgi

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Aspecta (ASP) Bugünkü Teknik Analizi

Aspecta (ASP) Bugünkü Teknik Analizi

Aspecta Analiz sayfası, ASP tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Aspecta projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Aspecta (ASP) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,01336---%7,80-%46,54-%47,41
Aspecta Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Aspecta Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Aspecta için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Güçlü Satış
Satış 17
Nötr 5
Alış 4
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 14Nötr 0Alış 0
Teknik İndikatörler:NötrSatış 3Nötr 5Alış 4
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,01327
0,01326
R2
0,01326
0,01324
R1
0,01323
0,01323
PP
0,01322
0,01322
S1
0,01319
0,0132
S2
0,01318
0,01319
S3
0,01315
0,01318

Aspecta Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,25M
$1,26 M
$1,52 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,11 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,11 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,29 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,29 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Aspecta Sermaye Akışı

Net GirişASPUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,01 M0,01
2026-07-26$0,00 M0,01
2026-07-25-$0,01 M0,01
2026-07-24-$0,02 M0,01
2026-07-23$0,01 M0,01

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Aspecta Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Aspecta (ASP) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Aspecta fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
ASP/USDT
$0,01336
$0,01336$0,01336
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

ASP / USD Hesaplayıcı

Miktar

ASP
ASP
USD
USD

1 ASP = 0,01336 USD

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