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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Aster hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Aster hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

ASTER Hakkında Daha Fazla Bilgi

ASTER Fiyat Bilgileri

ASTER Nedir

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Aster (ASTER) Bugünkü Teknik Analizi

Aster (ASTER) Bugünkü Teknik Analizi

Aster Analiz sayfası, ASTER tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Aster projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Aster (ASTER) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,6213--+%0,11-%1,31-%3,11
Aster Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Aster Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Aster için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 16
Nötr 3
Alış 7
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 13Nötr 1Alış 0
Teknik İndikatörler:AlışSatış 3Nötr 2Alış 7
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,6216
0,6215
R2
0,6215
0,6214
R1
0,6213
0,6213
PP
0,6212
0,6212
S1
0,621
0,6211
S2
0,6209
0,621
S3
0,6207
0,6209

Aster Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
1,05M
$14,67 M
$13,61 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,02M
3 Günlük Aktif Alış
$10,38 M
3 Günlük Aktif Satış
$10,40 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,35M
7 Günlük Aktif Alışlar
$26,68 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$27,04 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Aster Sermaye Akışı

Net GirişASTERUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,19 M0,63
2026-07-26-$0,19 M0,63
2026-07-25-$0,60 M0,63
2026-07-24$0,20 M0,64
2026-07-23-$0,49 M0,62

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Aster Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Aster (ASTER) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Aster fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
ASTER/USD1
$0,622
$0,622$0,622
%0,00
%0,00 (USDT)
ASTER/USDT
$0,6212
$0,6212$0,6212
%0,00
%0,00 (USDT)
ASTER/USDC
$0,6208
$0,6208$0,6208
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

ASTER / USD Hesaplayıcı

Miktar

ASTER
ASTER
USD
USD

1 ASTER = 0,6213 USD

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