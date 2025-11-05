BorsaDEX+
Bugünkü canlı AstroVerse fiyatı 0.000046 USD. ASTRO / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. ASTRO fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

ASTRO Hakkında Daha Fazla Bilgi

ASTRO Fiyat Bilgileri

ASTRO Nedir

ASTRO Whitepaper

ASTRO Resmi Websitesi

ASTRO Token Ekonomisi

ASTRO Fiyat Tahmini

ASTRO Fiyat Geçmişi

ASTRO Satın Alma Kılavuzu

ASTRO / İtibari Para Dönüştürücüsü

ASTRO Spot

AstroVerse Logosu

AstroVerse Fiyatı(ASTRO)

1 ASTRO / USD Canlı Fiyatı:

$0,00004752
$0,00004752$0,00004752
-%9,241D
USD
AstroVerse (ASTRO) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:19:59 (UTC+8)

AstroVerse (ASTRO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0000383
$ 0,0000383$ 0,0000383
24 sa Düşük
$ 0,00008997
$ 0,00008997$ 0,00008997
24 sa Yüksek

$ 0,0000383
$ 0,0000383$ 0,0000383

$ 0,00008997
$ 0,00008997$ 0,00008997

--
----

--
----

-%21,55

-%9,24

-%99,34

-%99,34

AstroVerse (ASTRO) canlı fiyatı $ 0,000046. ASTRO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0000383 ve en yüksek $ 0,00008997 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ASTRO için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ASTRO son bir saatte -%21,55 değişim gösterdi, 24 saatte -%9,24 ve son 7 günde -%99,34 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

AstroVerse (ASTRO) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 94,00K
$ 94,00K$ 94,00K

$ 552,00K
$ 552,00K$ 552,00K

--
----

12.000.000.000
12.000.000.000 12.000.000.000

BSC

Şu anki AstroVerse piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 94,00K. Dolaşımdaki ASTRO arzı -- olup, toplam arzı 12000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 552,00K.

AstroVerse (ASTRO) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için AstroVerse fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0000048379-%9,24
30 Gün$ -0,000704-%93,87
60 Gün$ -0,000704-%93,87
90 Gün$ -0,000704-%93,87
Bugünkü AstroVerse Fiyatı Değişimi

Bugün, ASTRO, $ -0,0000048379 (-%9,24) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

AstroVerse 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,000704 (-%93,87) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

AstroVerse 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ASTRO değişimi $ -0,000704 (-%93,87) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

AstroVerse 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,000704 (-%93,87) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

AstroVerse (ASTRO) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

AstroVerse Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

AstroVerse (ASTRO) Nedir?

AstroVerse is the competitive arcade of the new generation: a connected universe of fast, high-stakes mini-games, built in the era of Telegram. Each run, each slice, and each audacious escape contribute to a common leaderboard system where $ASTRO tokens, exclusive cosmetics, and bragging rights are at stake.

AstroVerse, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, AstroVerse yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- ASTRO staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda AstroVerse hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, AstroVerse satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

AstroVerse Fiyat Tahmini (USD)

AstroVerse (ASTRO) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? AstroVerse (ASTRO) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak AstroVerse için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

AstroVerse fiyat tahminini hemen kontrol edin!

AstroVerse (ASTRO) Token Ekonomisi

AstroVerse (ASTRO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ASTRO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

AstroVerse (ASTRO) Satın Alma

Nasıl AstroVerse satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım AstroVerse Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

ASTRO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AstroVerse(ASTRO) / VND
1,21049
1 AstroVerse(ASTRO) / AUD
A$0,00007038
1 AstroVerse(ASTRO) / GBP
0,00003496
1 AstroVerse(ASTRO) / EUR
0,00004002
1 AstroVerse(ASTRO) / USD
$0,000046
1 AstroVerse(ASTRO) / MYR
RM0,00019274
1 AstroVerse(ASTRO) / TRY
0,00193568
1 AstroVerse(ASTRO) / JPY
¥0,007038
1 AstroVerse(ASTRO) / ARS
ARS$0,06705512
1 AstroVerse(ASTRO) / RUB
0,00372554
1 AstroVerse(ASTRO) / INR
0,00408158
1 AstroVerse(ASTRO) / IDR
Rp0,76666636
1 AstroVerse(ASTRO) / PHP
0,00270618
1 AstroVerse(ASTRO) / EGP
￡E.0,0021804
1 AstroVerse(ASTRO) / BRL
R$0,00024794
1 AstroVerse(ASTRO) / CAD
C$0,00006486
1 AstroVerse(ASTRO) / BDT
0,0056074
1 AstroVerse(ASTRO) / NGN
0,066378
1 AstroVerse(ASTRO) / COP
$0,177606
1 AstroVerse(ASTRO) / ZAR
R.0,000805
1 AstroVerse(ASTRO) / UAH
0,00193568
1 AstroVerse(ASTRO) / TZS
T.Sh.0,113022
1 AstroVerse(ASTRO) / VES
Bs0,010258
1 AstroVerse(ASTRO) / CLP
$0,043516
1 AstroVerse(ASTRO) / PKR
Rs0,01300512
1 AstroVerse(ASTRO) / KZT
0,0241086
1 AstroVerse(ASTRO) / THB
฿0,00149638
1 AstroVerse(ASTRO) / TWD
NT$0,00142278
1 AstroVerse(ASTRO) / AED
د.إ0,00016882
1 AstroVerse(ASTRO) / CHF
Fr0,0000368
1 AstroVerse(ASTRO) / HKD
HK$0,00035742
1 AstroVerse(ASTRO) / AMD
֏0,0175973
1 AstroVerse(ASTRO) / MAD
.د.م0,00042826
1 AstroVerse(ASTRO) / MXN
$0,00085928
1 AstroVerse(ASTRO) / SAR
ريال0,0001725
1 AstroVerse(ASTRO) / ETB
Br0,0070357
1 AstroVerse(ASTRO) / KES
KSh0,00594274
1 AstroVerse(ASTRO) / JOD
د.أ0,000032614
1 AstroVerse(ASTRO) / PLN
0,0001702
1 AstroVerse(ASTRO) / RON
лв0,00020332
1 AstroVerse(ASTRO) / SEK
kr0,00044022
1 AstroVerse(ASTRO) / BGN
лв0,0000782
1 AstroVerse(ASTRO) / HUF
Ft0,0155457
1 AstroVerse(ASTRO) / CZK
0,00097704
1 AstroVerse(ASTRO) / KWD
د.ك0,000014122
1 AstroVerse(ASTRO) / ILS
0,00015042
1 AstroVerse(ASTRO) / BOB
Bs0,00031786
1 AstroVerse(ASTRO) / AZN
0,0000782
1 AstroVerse(ASTRO) / TJS
SM0,00042412
1 AstroVerse(ASTRO) / GEL
0,00012512
1 AstroVerse(ASTRO) / AOA
Kz0,0421245
1 AstroVerse(ASTRO) / BHD
.د.ب0,000017342
1 AstroVerse(ASTRO) / BMD
$0,000046
1 AstroVerse(ASTRO) / DKK
kr0,00029854
1 AstroVerse(ASTRO) / HNL
L0,00121164
1 AstroVerse(ASTRO) / MUR
0,00211692
1 AstroVerse(ASTRO) / NAD
$0,00079994
1 AstroVerse(ASTRO) / NOK
kr0,0004692
1 AstroVerse(ASTRO) / NZD
$0,00008096
1 AstroVerse(ASTRO) / PAB
B/.0,000046
1 AstroVerse(ASTRO) / PGK
K0,0001955
1 AstroVerse(ASTRO) / QAR
ر.ق0,00016744
1 AstroVerse(ASTRO) / RSD
дин.0,00469108
1 AstroVerse(ASTRO) / UZS
soʻm0,54761896
1 AstroVerse(ASTRO) / ALL
L0,00386906
1 AstroVerse(ASTRO) / ANG
ƒ0,00008234
1 AstroVerse(ASTRO) / AWG
ƒ0,00008234
1 AstroVerse(ASTRO) / BBD
$0,000092
1 AstroVerse(ASTRO) / BAM
KM0,0000782
1 AstroVerse(ASTRO) / BIF
Fr0,135654
1 AstroVerse(ASTRO) / BND
$0,0000598
1 AstroVerse(ASTRO) / BSD
$0,000046
1 AstroVerse(ASTRO) / JMD
$0,00738438
1 AstroVerse(ASTRO) / KHR
0,18473876
1 AstroVerse(ASTRO) / KMF
Fr0,019596
1 AstroVerse(ASTRO) / LAK
0,99999998
1 AstroVerse(ASTRO) / LKR
රු0,01401988
1 AstroVerse(ASTRO) / MDL
L0,00077924
1 AstroVerse(ASTRO) / MGA
Ar0,207207
1 AstroVerse(ASTRO) / MOP
P0,000368
1 AstroVerse(ASTRO) / MVR
0,0007084
1 AstroVerse(ASTRO) / MWK
MK0,07986106
1 AstroVerse(ASTRO) / MZN
MT0,0029417
1 AstroVerse(ASTRO) / NPR
रु0,00652556
1 AstroVerse(ASTRO) / PYG
0,326232
1 AstroVerse(ASTRO) / RWF
Fr0,066746
1 AstroVerse(ASTRO) / SBD
$0,00037858
1 AstroVerse(ASTRO) / SCR
0,0006486
1 AstroVerse(ASTRO) / SRD
$0,001771
1 AstroVerse(ASTRO) / SVC
$0,0004025
1 AstroVerse(ASTRO) / SZL
L0,0008004
1 AstroVerse(ASTRO) / TMT
m0,00016146
1 AstroVerse(ASTRO) / TND
د.ت0,000135148
1 AstroVerse(ASTRO) / TTD
$0,00031188
1 AstroVerse(ASTRO) / UGX
Sh0,160264
1 AstroVerse(ASTRO) / XAF
Fr0,02622
1 AstroVerse(ASTRO) / XCD
$0,0001242
1 AstroVerse(ASTRO) / XOF
Fr0,02622
1 AstroVerse(ASTRO) / XPF
Fr0,004738
1 AstroVerse(ASTRO) / BWP
P0,000621
1 AstroVerse(ASTRO) / BZD
$0,00009246
1 AstroVerse(ASTRO) / CVE
$0,00442198
1 AstroVerse(ASTRO) / DJF
Fr0,008142
1 AstroVerse(ASTRO) / DOP
$0,00295596
1 AstroVerse(ASTRO) / DZD
د.ج0,00600806
1 AstroVerse(ASTRO) / FJD
$0,00010488
1 AstroVerse(ASTRO) / GNF
Fr0,39997
1 AstroVerse(ASTRO) / GTQ
Q0,00035236
1 AstroVerse(ASTRO) / GYD
$0,0096232
1 AstroVerse(ASTRO) / ISK
kr0,005842

AstroVerse Kaynağı

AstroVerse hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi AstroVerse Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: AstroVerse Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü AstroVerse (ASTRO) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı ASTRO fiyatı, 0,000046 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
ASTRO / USD güncel fiyatı nedir?
ASTRO / USD güncel fiyatı $ 0,000046. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
AstroVerse varlığının piyasa değeri nedir?
ASTRO piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki ASTRO arzı nedir?
Dolaşımdaki ASTRO arzı, -- USD.
ASTRO için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
ASTRO, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük ASTRO fiyatı (ATL) nedir?
ASTRO, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
ASTRO işlem hacmi nedir?
ASTRO için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 94,00K USD.
ASTRO bu yıl daha da yükselir mi?
ASTRO piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için ASTRO fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:19:59 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

