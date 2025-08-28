AUBRAI Hakkında Daha Fazla Bilgi

AUBRAI Fiyat Bilgileri

AUBRAI Token Ekonomisi

AUBRAI Fiyat Tahmini

AUBRAI Fiyat Geçmişi

AUBRAI Satın Alma Kılavuzu

AUBRAI / İtibari Para Dönüştürücüsü

AUBRAI Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Aubrai by Bio Logosu

Aubrai by Bio Fiyatı(AUBRAI)

1 AUBRAI / USD Canlı Fiyatı:

$10,15
$10,15$10,15
+%103,001D
USD
Aubrai by Bio (AUBRAI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-28 11:55:04 (UTC+8)

Aubrai by Bio (AUBRAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 5
$ 5$ 5
24 sa Düşük
$ 13,2
$ 13,2$ 13,2
24 sa Yüksek

$ 5
$ 5$ 5

$ 13,2
$ 13,2$ 13,2

--
----

--
----

+%3,78

+%103,00

+%103,00

+%103,00

Aubrai by Bio (AUBRAI) canlı fiyatı $ 10,15. AUBRAI, son 24 saat içinde en düşük $ 5 ve en yüksek $ 13,2 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AUBRAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AUBRAI son bir saatte +%3,78 değişim gösterdi, 24 saatte +%103,00 ve son 7 günde +%103,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Aubrai by Bio (AUBRAI) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 4,48K
$ 4,48K$ 4,48K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

BASE

Şu anki Aubrai by Bio piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 4,48K. Dolaşımdaki AUBRAI arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

Aubrai by Bio (AUBRAI) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Aubrai by Bio fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +5,15+%103,00
30 Gün$ +5,15+%103,00
60 Gün$ +5,15+%103,00
90 Gün$ +5,15+%103,00
Bugünkü Aubrai by Bio Fiyatı Değişimi

Bugün, AUBRAI, $ +5,15 (+%103,00) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Aubrai by Bio 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +5,15 (+%103,00) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Aubrai by Bio 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, AUBRAI değişimi $ +5,15 (+%103,00) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Aubrai by Bio 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +5,15 (+%103,00) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Aubrai by Bio (AUBRAI) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Aubrai by Bio Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Aubrai by Bio (AUBRAI) Nedir?

Aubrai by Bio, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Aubrai by Bio yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- AUBRAI staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Aubrai by Bio hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Aubrai by Bio satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Aubrai by Bio Fiyat Tahmini (USD)

Aubrai by Bio (AUBRAI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Aubrai by Bio (AUBRAI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Aubrai by Bio için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Aubrai by Bio fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Aubrai by Bio (AUBRAI) Token Ekonomisi

Aubrai by Bio (AUBRAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AUBRAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Aubrai by Bio (AUBRAI) Satın Alma

Nasıl Aubrai by Bio satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Aubrai by Bio Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

AUBRAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / VND
267.097,25
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / AUD
A$15,5295
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / GBP
7,511
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / EUR
8,6275
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / USD
$10,15
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / MYR
RM42,833
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / TRY
416,6575
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / JPY
¥1.492,05
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / ARS
ARS$13.716,2025
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / RUB
815,451
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / INR
888,734
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / IDR
Rp166.393,416
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / KRW
14.077,644
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / PHP
579,6665
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / EGP
￡E.493,7975
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / BRL
R$54,9115
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / CAD
C$13,9055
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / BDT
1.235,052
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / NGN
15.591,3135
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / COP
$40.927,3375
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / ZAR
R.179,3505
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / UAH
419,0935
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / VES
Bs1.461,6
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / CLP
$9.825,2
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / PKR
Rs2.871,232
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / KZT
5.471,662
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / THB
฿328,7585
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / TWD
NT$309,6765
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / AED
د.إ37,2505
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / CHF
Fr8,12
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / HKD
HK$79,0685
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / AMD
֏3.875,473
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / MAD
.د.م91,959
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / MXN
$189,0945
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / SAR
ريال38,0625
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / PLN
37,149
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / RON
лв44,1525
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / SEK
kr96,5265
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / BGN
лв16,9505
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / HUF
Ft3.455,872
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / CZK
213,759
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / KWD
د.ك3,09575
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / ILS
33,698
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / AOA
Kz9.303,3885
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / BHD
.د.ب3,82655
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / BMD
$10,15
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / DKK
kr65,0615
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / HNL
L267,554
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / MUR
467,103
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / NAD
$179,5535
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / NOK
kr102,2105
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / NZD
$17,255
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / PAB
B/.10,15
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / PGK
K42,5285
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / QAR
ر.ق36,946
1 Aubrai by Bio(AUBRAI) / RSD
дин.1.020,887

Aubrai by Bio Kaynağı

Aubrai by Bio hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Aubrai by Bio Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Aubrai by Bio (AUBRAI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı AUBRAI fiyatı, 10,15 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
AUBRAI / USD güncel fiyatı nedir?
AUBRAI / USD güncel fiyatı $ 10,15. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Aubrai by Bio varlığının piyasa değeri nedir?
AUBRAI piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki AUBRAI arzı nedir?
Dolaşımdaki AUBRAI arzı, -- USD.
AUBRAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
AUBRAI, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük AUBRAI fiyatı (ATL) nedir?
AUBRAI, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
AUBRAI işlem hacmi nedir?
AUBRAI için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 4,48K USD.
AUBRAI bu yıl daha da yükselir mi?
AUBRAI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için AUBRAI fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-28 11:55:04 (UTC+8)

Aubrai by Bio (AUBRAI) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-27 15:39:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 455 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 88,10 milyon dolar net giriş kaydetti
08-25 21:14:39Sektör Haberleri
Kripto toplam piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü, altcoin toplam piyasa değeri gün içinde %3,58 düştü
08-25 09:45:00Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelinde tasfiyeler 628 milyon dolara ulaştı, 130.000'den fazla trader tasfiye edildi
08-25 05:44:00Sektör Haberleri
Bitcoin "Wick" Geçici Olarak 112.000 Doların Altına Düştü
08-24 19:48:00Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %58,23'e Düşerek Bu Yılın Ocak Ayından Beri En Düşük Seviyeye Ulaştı
08-24 03:20:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı, 24 saatlik artış %3,8

Öne Çıkan Haberler

WLFI Kripto Pazarını Ateşliyor: MEXC’de Ön Satış Sürekli Sözleşmeler ve Hediye Etkinliklerini İlk Deneyimleyin

Şu anda kripto para piyasasının odak noktası, World Liberty Financial (WLFI) başka bir şey değil. Hem siyasi özellikleri hem de DeFi yenilikçi anlamı taşıyan bir proje olarak, WLFI lansmanından önce geniş bir ilgi ile karşılandı. MEXC, dünya çapında öncü bir kripto ticaret platformu olarak, WLFI’nin ön satış sürekli sözleşme ticaretini öncelikli olarak başlatarak kullanıcıların piyasa trendlerine önceden yerleşmelerini sağladı. Ayrıca, MEXC yeni kullanıcılar için zengin ödül fırsatları sunan WLFI Pre-Hype Fest S2 etkinliğini de başlattı.

August 24, 2025

MEXC Güvenliği FTX Sonrası Dönemde: Şeffaflık ve Koruma Kripto Borsalarının Geleceğini Nasıl Belirliyor

2022 yılının sonlarında FTX’in çöküşü, kripto para endüstrisini bir gecede yeniden şekillendirdi. Kullanıcı fonlarında milyarlarca dolar yok oldu, dünya genelinde düzenleyici baskılar arttı ve merkezi borsalara (CEX) olan güven ciddi şekilde zedelendi. O zamandan beri, “önce güvenlik” hem perakende yatırımcılar hem de kurumsal yatırımcılar için rehber ilke haline geldi.

August 24, 2025

Kripto Pazarındaki Güncel Eğilimi/Anlatıyı Nasıl Tanımlarsınız?

Kriptoda, anlatılar hem likiditeyi hem de yatırımcı duyarlılığını yönlendirir. Doğru eğilimi yakalarsanız, varlıklarınızı çarpan etkisiyle artırma şansınız önemli ölçüde artar; yanlış yola giderseniz, “zirveden satın alma” riskiyle karşılaşır veya patlayıcı hareketleri kaçırırsınız. Peki, piyasayı yönlendiren hangi anlatının olduğunu, hangi sektörlerin sermaye ve dikkat çektiğini nasıl biliriz? Bu kılavuz, kripto eğilimlerini tanımlamanın pratik yollarını inceliyor.

August 24, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

AUBRAI / USD Hesaplayıcı

Miktar

AUBRAI
AUBRAI
USD
USD

1 AUBRAI = 10,15 USD

AUBRAI Al-Sat

AUBRAIUSDT
$10,15
$10,15$10,15
+%103,00

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti