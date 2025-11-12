Bugünkü Aurra by Virtuals Fiyatı

Bugünkü Aurra by Virtuals (AURAVIRTUALS) fiyatı $ 0,002196 olup, son 24 saatte % 2,71 değişim gösterdi. Mevcut AURAVIRTUALS / USD dönüşüm oranı AURAVIRTUALS başına $ 0,002196 şeklindedir.

Aurra by Virtuals, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- AURAVIRTUALS şeklindedir. Son 24 saat içinde AURAVIRTUALS, $ 0,00206 (en düşük) ile $ 0,002563 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AURAVIRTUALS, son bir saatte -%0,59 ve son 7 günde -%29,07 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,26K seviyesine ulaştı.

Aurra by Virtuals (AURAVIRTUALS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 55,26K$ 55,26K $ 55,26K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki Aurra by Virtuals piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,26K. Dolaşımdaki AURAVIRTUALS arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.