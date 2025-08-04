Aurora (AURORA) Nedir?

Aurora is infrastructure technology that helps Ethereum users and dApps to easily move to the NEAR blockchain in order to remove gas fees scale. Aurora is fully EVM compatible and built on the NEAR Protocol. It delivered a turn-key solution for developers to operate their apps on an Ethereum-compatible, high-throughput, scalable and future-safe platform, with low transaction costs for their users.

Aurora, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Aurora yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Aurora Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Aurora, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte AURORA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Aurora fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Aurora Fiyat Geçmişi

AURORA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak AURORA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Aurora fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Aurora (AURORA) Token Ekonomisi

Aurora (AURORA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AURORA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Aurora (AURORA) Satın Alma

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AURORA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AURORA / VND ₫ 1.973,88815 1 AURORA / AUD A$ 0,1155154 1 AURORA / GBP ￡ 0,0562575 1 AURORA / EUR € 0,0645086 1 AURORA / USD $ 0,07501 1 AURORA / MYR RM 0,3172923 1 AURORA / TRY ₺ 3,0506567 1 AURORA / JPY ¥ 11,02647 1 AURORA / ARS ARS$ 101,3647635 1 AURORA / RUB ₽ 5,9655453 1 AURORA / INR ₹ 6,5573742 1 AURORA / IDR Rp 1.229,6719344 1 AURORA / KRW ₩ 103,7478312 1 AURORA / PHP ₱ 4,3093245 1 AURORA / EGP ￡E. 3,5944792 1 AURORA / BRL R$ 0,4170556 1 AURORA / CAD C$ 0,1027637 1 AURORA / BDT ৳ 9,0552072 1 AURORA / NGN ₦ 113,4788785 1 AURORA / UAH ₴ 3,0956627 1 AURORA / VES Bs 9,22623 1 AURORA / CLP $ 72,7597 1 AURORA / PKR Rs 21,0170519 1 AURORA / KZT ₸ 40,197859 1 AURORA / THB ฿ 2,4348246 1 AURORA / TWD NT$ 2,2390485 1 AURORA / AED د.إ 0,2752867 1 AURORA / CHF Fr 0,060008 1 AURORA / HKD HK$ 0,5880784 1 AURORA / MAD .د.م 0,6780904 1 AURORA / MXN $ 1,4139385 1 AURORA / PLN zł 0,2760368 1 AURORA / RON лв 0,3285438 1 AURORA / SEK kr 0,7238465 1 AURORA / BGN лв 0,1260168 1 AURORA / HUF Ft 25,8026899 1 AURORA / CZK Kč 1,5917122 1 AURORA / KWD د.ك 0,02272803 1 AURORA / ILS ₪ 0,255034

Aurora Kaynağı

Aurora hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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