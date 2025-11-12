Bugünkü AVB Fiyatı

Bugünkü AVB (AVB) fiyatı $ 0,001793 olup, son 24 saatte % 3,70 değişim gösterdi. Mevcut AVB / USD dönüşüm oranı AVB başına $ 0,001793 şeklindedir.

AVB, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 3830. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 AVB şeklindedir. Son 24 saat içinde AVB, $ 0,001633 (en düşük) ile $ 0,002463 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,07838687215106645 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00012291405298022 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AVB, son bir saatte +%0,05 ve son 7 günde -%8,48 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 57,07K seviyesine ulaştı.

AVB (AVB) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3830 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 57,07K$ 57,07K $ 57,07K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,79M$ 1,79M $ 1,79M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

