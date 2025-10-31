Avantis / Macedonian Denar Dönüşüm Tablosu
AVNT / MKD Dönüşüm Tablosu
- 1 AVNT33,82 MKD
- 2 AVNT67,63 MKD
- 3 AVNT101,45 MKD
- 4 AVNT135,26 MKD
- 5 AVNT169,08 MKD
- 6 AVNT202,90 MKD
- 7 AVNT236,71 MKD
- 8 AVNT270,53 MKD
- 9 AVNT304,34 MKD
- 10 AVNT338,16 MKD
- 50 AVNT1.690,80 MKD
- 100 AVNT3.381,59 MKD
- 1.000 AVNT33.815,92 MKD
- 5.000 AVNT169.079,59 MKD
- 10.000 AVNT338.159,18 MKD
Yukarıdaki tablo, 1 AVNT ile 10.000 AVNT arasındaki bir aralıkta, Avantis ile Macedonian Denar (AVNT ile MKD) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son MKD piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen AVNT tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel AVNT / MKD arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
MKD / AVNT Dönüşüm Tablosu
- 1 MKD0,02957 AVNT
- 2 MKD0,05914 AVNT
- 3 MKD0,08871 AVNT
- 4 MKD0,1182 AVNT
- 5 MKD0,1478 AVNT
- 6 MKD0,1774 AVNT
- 7 MKD0,2070 AVNT
- 8 MKD0,2365 AVNT
- 9 MKD0,2661 AVNT
- 10 MKD0,2957 AVNT
- 50 MKD1,478 AVNT
- 100 MKD2,957 AVNT
- 1.000 MKD29,57 AVNT
- 5.000 MKD147,8 AVNT
- 10.000 MKD295,7 AVNT
Yukarıdaki tablo, 1 MKD ile 10.000 MKD arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Macedonian Denar ile Avantis (MKD ile AVNT) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan MKD tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Avantis alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Avantis (AVNT), şu anda ден 33,82 MKD seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -%3,44 değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi ден99,93M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri ден8,73B MKD şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Avantis Fiyatı sayfamıza göz atın.
13,72B MKD
Dolaşım Arzı
99,93M
24 Saatlik İşlem Hacmi
8,73B MKD
Piyasa Değeri
-%3,44
Fiyat Değişimi (1 Gün)
ден 0,6926
24 sa Yüksek
ден 0,6235
24 sa Düşük
Yukarıdaki AVNT / MKD trend grafiği, Avantis kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve MKD biriminden Avantis değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Avantis fiyatını kontrol edin.
AVNT / MKD Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 AVNT = 33,82 MKD | 1 MKD = 0,02957 AVNT
Bugün, 1 AVNT / MKD dönüşüm oranı 33,82 MKD kurundadır.
5 AVNT satın almak için 169,08 MKD gereklidir ve 10 AVNT değeri 338,16 MKD olarak hesaplanır.
1 MKD, 0,02957 AVNT varlığına dönüştürülebilir.
50 MKD, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 1,478 AVNT varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 AVNT / MKD karşısındaki dönüşüm oranı -%18,52 değişti.
Son 24 saat içinde, oran -%3,44 dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 36,80217579934984 MKD, en düşük seviye ise 33,13046002150538 MKD olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 AVNT değeri 62,153486908027006 MKD idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -%45,60 oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde AVNT, 31,159104661765443 MKD oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde +%1.172,80 oranında bir değişime yol açtı.
Avantis (AVNT) Hakkında Her Şey
Artık Avantis (AVNT) fiyatını hesapladığınıza göre, Avantis hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. AVNT geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Avantis nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
AVNT / MKD Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Avantis (AVNT), 33,13046002150538 MKD ile 36,80217579934984 MKD arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 29,851952590347587 MKD ile 43,55048120870217 MKD arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı AVNT / MKD fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|ден 36.13
|ден 43.04
|ден 68.54
|ден 146.12
|En Düşük
|ден 32.94
|ден 29.75
|ден 12.75
|ден 2.65
|Ortalama
|ден 34
|ден 35.6
|ден 38.78
|ден 49.94
|Volatilite
|+%9,25
|+%32,80
|+%90,16
|+%5.400,00
|Değişim
|-%7,11
|-%19,09
|-%45,64
|+%1.171,60
2026 ve 2030 Yılları için MKD Biriminden Avantis Fiyat Tahmini
Avantis fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel AVNT / MKD tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için AVNT Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Avantis mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık ден35,51 MKD seviyesine ulaşabilir.
2030 için AVNT Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, AVNT aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık ден43,16 MKD fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Avantis Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut AVNT İşlem Çiftleri

AVNT/USDT
AVNT/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, AVNT Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Avantis varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan AVNT varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden AVNT Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Avantis Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
AVNT ve MKD için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Avantis (AVNT) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Avantis Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.6364
- 7 Günlük Değişim: -%18,52
- 30 Günlük Trend: -%45,60
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
AVNT dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, MKD para birimine dönüştürseniz bile, AVNT kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[AVNT Fiyatı] [AVNT / USD]
Macedonian Denar (MKD) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (MKD/USD): 0,018824245530357022
- 7 Günlük Değişim: -%1,21
- 30 Günlük Trend: -%1,21
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir MKD para birimi, aynı tutarda AVNT almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir MKD para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan MKD ile güvenli bir şekilde AVNT satın alın.
AVNT ile MKD Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Avantis (AVNT) ile Macedonian Denar (MKD) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. AVNT ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve AVNT varlığının MKD karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve MKD arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. MKD Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler MKD varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle MKD zayıfladığında, yatırımcılar AVNT gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Avantis gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda AVNT varlığına yönelik talep artabilir ve bu da MKD para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen AVNT Kriptosunu MKD Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı AVNT / MKD dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl AVNT / MKD Dönüşümü Yapılır?
AVNT Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak AVNT kriptosundan MKD para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı AVNT / MKD Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel AVNT / MKD kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. AVNT ve MKD hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
AVNT varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl AVNT satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
AVNT / MKD dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
AVNT ile MKD arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, AVNT varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak MKD birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
AVNT ile MKD arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
AVNT ile MKD arasındaki kur, Avantis ve Macedonian Denar varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen AVNT / MKD kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
AVNT ile MKD arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
AVNT ile MKD arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda AVNT kriptosunu MKD para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
AVNT kriptosundan MKD para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
AVNT kriptosunun MKD para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle AVNT varlığının MKD karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, AVNT ile MKD arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, MKD para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve AVNT sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
AVNT ile MKD arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Avantis halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da AVNT ile MKD arasındaki kuru doğrudan etkiler.
AVNT ile MKD kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
AVNT ile MKD arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki AVNT ile MKD arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Avantis fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
AVNT ile MKD arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak MKD piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
AVNT / MKD için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Avantis ve Macedonian Denar arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Avantis ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
AVNT kriptosunu MKD para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, MKD para birimini eşit değerdeki AVNT kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
AVNT / MKD dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, AVNT fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, AVNT / MKD, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında AVNT ile MKD arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak MKD para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, AVNT / MKD arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.