AVNT / XCG Dönüşüm Tablosu
- 1 AVNT1.15 XCG
- 2 AVNT2.30 XCG
- 3 AVNT3.44 XCG
- 4 AVNT4.59 XCG
- 5 AVNT5.74 XCG
- 6 AVNT6.89 XCG
- 7 AVNT8.03 XCG
- 8 AVNT9.18 XCG
- 9 AVNT10.33 XCG
- 10 AVNT11.48 XCG
- 50 AVNT57.38 XCG
- 100 AVNT114.76 XCG
- 1,000 AVNT1,147.64 XCG
- 5,000 AVNT5,738.20 XCG
- 10,000 AVNT11,476.40 XCG
Yukarıdaki tablo, 1 AVNT ile 10.000 AVNT arasındaki bir aralıkta, Avantis ile XCG (AVNT ile XCG) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son XCG piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen AVNT tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel AVNT / XCG arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
XCG / AVNT Dönüşüm Tablosu
- 1 XCG0.8713 AVNT
- 2 XCG1.742 AVNT
- 3 XCG2.614 AVNT
- 4 XCG3.485 AVNT
- 5 XCG4.356 AVNT
- 6 XCG5.228 AVNT
- 7 XCG6.0994 AVNT
- 8 XCG6.970 AVNT
- 9 XCG7.842 AVNT
- 10 XCG8.713 AVNT
- 50 XCG43.56 AVNT
- 100 XCG87.13 AVNT
- 1,000 XCG871.3 AVNT
- 5,000 XCG4,356 AVNT
- 10,000 XCG8,713 AVNT
Yukarıdaki tablo, 1 XCG ile 10.000 XCG arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı XCG ile Avantis (XCG ile AVNT) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan XCG tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Avantis alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Avantis (AVNT), şu anda 1.15 XCG seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -3.14% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi 3.37M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri 296.14M XCG şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Avantis Fiyatı sayfamıza göz atın.
464.17M XCG
Dolaşım Arzı
3.37M
24 Saatlik İşlem Hacmi
296.14M XCG
Piyasa Değeri
-3.14%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
0.6915
24 sa Yüksek
0.6235
24 sa Düşük
Yukarıdaki AVNT / XCG trend grafiği, Avantis kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve XCG biriminden Avantis değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Avantis fiyatını kontrol edin.
AVNT / XCG Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 AVNT = 1.15 XCG | 1 XCG = 0.8713 AVNT
Bugün, 1 AVNT / XCG dönüşüm oranı 1.15 XCG kurundadır.
5 AVNT satın almak için 5.74 XCG gereklidir ve 10 AVNT değeri 11.48 XCG olarak hesaplanır.
1 XCG, 0.8713 AVNT varlığına dönüştürülebilir.
50 XCG, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 43.56 AVNT varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 AVNT / XCG karşısındaki dönüşüm oranı -18.30% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -3.14% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 1.2430973938484622 XCG, en düşük seviye ise 1.120854989247312 XCG olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 AVNT değeri 2.1034682003500875 XCG idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -45.46% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde AVNT, 1.057037263315829 XCG oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde +1,176.00% oranında bir değişime yol açtı.
Avantis (AVNT) Hakkında Her Şey
Artık Avantis (AVNT) fiyatını hesapladığınıza göre, Avantis hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. AVNT geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Avantis nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
AVNT / XCG Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Avantis (AVNT), 1.120854989247312 XCG ile 1.2430973938484622 XCG arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 1.009937983895974 XCG ile 1.4733805119279821 XCG arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı AVNT / XCG fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|1.22 XCG
|1.45 XCG
|2.31 XCG
|4.94 XCG
|En Düşük
|1.11 XCG
|1 XCG
|0.43 XCG
|0.08 XCG
|Ortalama
|1.15 XCG
|1.2 XCG
|1.31 XCG
|1.68 XCG
|Volatilite
|+9.25%
|+32.80%
|+90.16%
|+5,400.00%
|Değişim
|-6.69%
|-18.73%
|-45.39%
|+1,177.40%
2026 ve 2030 Yılları için XCG Biriminden Avantis Fiyat Tahmini
Avantis fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel AVNT / XCG tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için AVNT Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Avantis mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık 1.21 XCG seviyesine ulaşabilir.
2030 için AVNT Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, AVNT aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık 1.46 XCG fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Avantis Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut AVNT İşlem Çiftleri
AVNT/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, AVNT Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Avantis varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan AVNT varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
AVNTUSDTSürekli
|Al-Sat
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden AVNT Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Avantis Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
Avantis Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze Avantis eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl Avantis satın alınır › veya Hemen başlayın ›
AVNT ve XCG için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Avantis (AVNT) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Avantis Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.6384
- 7 Günlük Değişim: -18.30%
- 30 Günlük Trend: -45.46%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
AVNT dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, XCG para birimine dönüştürseniz bile, AVNT kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[AVNT Fiyatı] [AVNT / USD]
XCG (XCG) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (XCG/USD): 0.556410882729173
- 7 Günlük Değişim: +0.24%
- 30 Günlük Trend: +0.24%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir XCG para birimi, aynı tutarda AVNT almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir XCG para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan XCG ile güvenli bir şekilde AVNT satın alın.
AVNT ile XCG Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Avantis (AVNT) ile XCG (XCG) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. AVNT ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve AVNT varlığının XCG karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve XCG arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. XCG Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler XCG varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle XCG zayıfladığında, yatırımcılar AVNT gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Avantis gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda AVNT varlığına yönelik talep artabilir ve bu da XCG para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen AVNT Kriptosunu XCG Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı AVNT / XCG dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl AVNT / XCG Dönüşümü Yapılır?
AVNT Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak AVNT kriptosundan XCG para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı AVNT / XCG Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel AVNT / XCG kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. AVNT ve XCG hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
AVNT varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl AVNT satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
AVNT / XCG dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
AVNT ile XCG arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, AVNT varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak XCG birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
AVNT ile XCG arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
AVNT ile XCG arasındaki kur, Avantis ve XCG varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen AVNT / XCG kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
AVNT ile XCG arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
AVNT ile XCG arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda AVNT kriptosunu XCG para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
AVNT kriptosundan XCG para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
AVNT kriptosunun XCG para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle AVNT varlığının XCG karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, AVNT ile XCG arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, XCG para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve AVNT sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
AVNT ile XCG arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Avantis halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da AVNT ile XCG arasındaki kuru doğrudan etkiler.
AVNT ile XCG kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
AVNT ile XCG arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki AVNT ile XCG arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Avantis fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
AVNT ile XCG arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak XCG piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
AVNT / XCG için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Avantis ve XCG arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Avantis ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
AVNT kriptosunu XCG para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, XCG para birimini eşit değerdeki AVNT kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
AVNT / XCG dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, AVNT fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, AVNT / XCG, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında AVNT ile XCG arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak XCG para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, AVNT / XCG arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.