AWE Network (AWE) Bugünkü Teknik Analizi AWE Network Analiz sayfası, AWE tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. AWE Network projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

AWE Network (AWE) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,05633 -- -%1,58 -%8,75 -%2,01

AWE Network Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, AWE Network için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 11 Nötr 2 Alış 13 Hareketli Ortalamalar : Alış Satış 4 Nötr 0 Alış 10 Teknik İndikatörler : Satış Satış 7 Nötr 2 Alış 3 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,05629 0,05628 R2 0,05628 0,05627 R1 0,05627 0,05627 PP 0,05626 0,05626 S1 0,05625 0,05625 S2 0,05624 0,05625 S3 0,05623 0,05624

AWE Network Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi 0,14M $1,73 M $1,59 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,01M 3 Günlük Aktif Alış $0,01 M 3 Günlük Aktif Satış $0,01 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,04 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,03 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. AWE Network Sermaye Akışı Net Giriş AWEUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,04 M 0,06 2026-07-26 $0,01 M 0,06 2026-07-25 -$0,01 M 0,06 2026-07-24 $0,01 M 0,06 2026-07-23 $0,01 M 0,06 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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