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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Axie Infinity hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Axie Infinity hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Axie Infinity (AXS) Bugünkü Teknik Analizi

Axie Infinity (AXS) Bugünkü Teknik Analizi

Axie Infinity Analiz sayfası, AXS tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Axie Infinity projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Axie Infinity (AXS) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,8607---%6,62-%13,30-%39,33
Axie Infinity Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Axie Infinity Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Axie Infinity için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 12
Nötr 2
Alış 12
Hareketli Ortalamalar:AlışSatış 5Nötr 0Alış 9
Teknik İndikatörler:SatışSatış 7Nötr 2Alış 3
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,8606
0,8603
R2
0,8603
0,8599
R1
0,8596
0,8597
PP
0,8593
0,8593
S1
0,8586
0,8589
S2
0,8583
0,8587
S3
0,8576
0,8583

Axie Infinity Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
0,14M
$5,15 M
$5,01 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,01M
3 Günlük Aktif Alış
$0,24 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,25 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,02M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,62 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,60 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Axie Infinity Sermaye Akışı

Net GirişAXSUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,07 M0,88
2026-07-26$0,01 M0,90
2026-07-25$0,02 M0,89
2026-07-24-$0,18 M0,88
2026-07-23-$0,12 M0,90

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Axie Infinity Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Axie Infinity (AXS) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Axie Infinity fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
AXS/USDT
$0,8601
$0,8601$0,8601
%0,00
%0,00 (USDT)
AXS/USDC
$0,8574
$0,8574$0,8574
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

AXS / USD Hesaplayıcı

Miktar

AXS
AXS
USD
USD

1 AXS = 0,8607 USD

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