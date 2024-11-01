BUILDon (B) Bugünkü Teknik Analizi BUILDon Analiz sayfası, B tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. BUILDon projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

BUILDon (B) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,18452 -- -%21,49 -%21,07 +%46,01

BUILDon Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, BUILDon için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Güçlü Satış Satış 19 Nötr 3 Alış 4 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Satış Satış 14 Nötr 0 Alış 0 Teknik İndikatörler : Nötr Satış 5 Nötr 3 Alış 4 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,1849 0,1848 R2 0,1848 0,1848 R1 0,1848 0,1848 PP 0,1847 0,1847 S1 0,1847 0,1847 S2 0,1846 0,1847 S3 0,1846 0,1846

BUILDon Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi 0,14M $3,79 M $3,65 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,06M 3 Günlük Aktif Alış $1,97 M 3 Günlük Aktif Satış $1,90 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,25M 7 Günlük Aktif Alışlar $11,65 M 7 Günlük Aktif Satışlar $11,41 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. BUILDon Sermaye Akışı Net Giriş BUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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