BSquared Network (B2) Bugünkü Teknik Analizi BSquared Network Analiz sayfası, B2 tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. BSquared Network projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

BSquared Network (B2) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,43874 -- -%16,75 -%15,61 -%15,99

BSquared Network Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, BSquared Network için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 11 Nötr 2 Alış 13 Hareketli Ortalamalar : Nötr Satış 8 Nötr 0 Alış 6 Teknik İndikatörler : Alış Satış 3 Nötr 2 Alış 7 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,4414 0,4412 R2 0,4412 0,4409 R1 0,4408 0,4408 PP 0,4406 0,4406 S1 0,4402 0,4403 S2 0,44 0,4402 S3 0,4396 0,44

BSquared Network Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,29M $3,39 M $3,68 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,02M 3 Günlük Aktif Alış $0,54 M 3 Günlük Aktif Satış $0,52 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $6,99 M 7 Günlük Aktif Satışlar $7,00 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. BSquared Network Sermaye Akışı Net Giriş B2USDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,00 M 0,43 2026-07-26 $0,00 M 0,43 2026-07-25 $0,00 M 0,44 2026-07-24 $0,00 M 0,41 2026-07-23 $0,00 M 0,33 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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