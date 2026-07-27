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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere BSquared Network hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere BSquared Network hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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BSquared Network (B2) Bugünkü Teknik Analizi

BSquared Network (B2) Bugünkü Teknik Analizi

BSquared Network Analiz sayfası, B2 tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. BSquared Network projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

BSquared Network (B2) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,43874---%16,75-%15,61-%15,99
BSquared Network Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

BSquared Network Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, BSquared Network için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 11
Nötr 2
Alış 13
Hareketli Ortalamalar:NötrSatış 8Nötr 0Alış 6
Teknik İndikatörler:AlışSatış 3Nötr 2Alış 7
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,4414
0,4412
R2
0,4412
0,4409
R1
0,4408
0,4408
PP
0,4406
0,4406
S1
0,4402
0,4403
S2
0,44
0,4402
S3
0,4396
0,44

BSquared Network Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,29M
$3,39 M
$3,68 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,02M
3 Günlük Aktif Alış
$0,54 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,52 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$6,99 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$7,00 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

BSquared Network Sermaye Akışı

Net GirişB2USDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,00 M0,43
2026-07-26$0,00 M0,43
2026-07-25$0,00 M0,44
2026-07-24$0,00 M0,41
2026-07-23$0,00 M0,33

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

BSquared Network Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de BSquared Network (B2) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı BSquared Network fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
B2/USDT
$0,43874
$0,43874$0,43874
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

B2 / USD Hesaplayıcı

Miktar

B2
B2
USD
USD

1 B2 = 0,43874 USD

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