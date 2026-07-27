B3 Base (B3) Bugünkü Teknik Analizi B3 Base Analiz sayfası, B3 tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. B3 Base projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

B3 Base (B3) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0.000483 -- -7.30% -6.76% +82.95%

B3 Base Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, B3 Base için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 14 Nötr 8 Alış 4 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Satış Satış 7 Nötr 6 Alış 1 Teknik İndikatörler : Satış Satış 7 Nötr 2 Alış 3 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0.0004773 0.0004772 R2 0.0004772 0.0004772 R1 0.0004772 0.0004772 PP 0.0004771 0.0004771 S1 0.0004771 0.0004771 S2 0.000477 0.0004771 S3 0.000477 0.000477

B3 Base Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -1.21M $14.43 M $15.64 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0.00M 3 Günlük Aktif Alış $0.03 M 3 Günlük Aktif Satış $0.03 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0.00M 7 Günlük Aktif Alışlar $0.09 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0.09 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. B3 Base Sermaye Akışı Net Giriş B3USDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0.01 M 0.00 2026-07-26 $0.02 M 0.00 2026-07-25 -$0.01 M 0.00 2026-07-24 $0.00 M 0.00 2026-07-23 -$0.01 M 0.00 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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