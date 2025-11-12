Bugünkü Baby 4 Fiyatı

Bugünkü Baby 4 (BABY4) fiyatı $ 0,001302 olup, son 24 saatte % 2,32 değişim gösterdi. Mevcut BABY4 / USD dönüşüm oranı BABY4 başına $ 0,001302 şeklindedir.

Baby 4, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 5067. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 BABY4 şeklindedir. Son 24 saat içinde BABY4, $ 0,001299 (en düşük) ile $ 0,001372 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,006197557239479873 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000096488596731516 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BABY4, son bir saatte -%0,46 ve son 7 günde +%0,15 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 9,67K seviyesine ulaştı.

Baby 4 (BABY4) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.5067 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 9,67K$ 9,67K $ 9,67K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,30M$ 1,30M $ 1,30M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Baby 4 piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 9,67K. Dolaşımdaki BABY4 arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,30M.