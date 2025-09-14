BAGWORK Hakkında Daha Fazla Bilgi

BAGWORK Fiyat Bilgileri

BAGWORK Token Ekonomisi

BAGWORK Fiyat Tahmini

BAGWORK Fiyat Geçmişi

BAGWORK Satın Alma Kılavuzu

BAGWORK / İtibari Para Dönüştürücüsü

BAGWORK Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Bagwork Logosu

Bagwork Fiyatı(BAGWORK)

1 BAGWORK / USD Canlı Fiyatı:

$0,03512
$0,03512$0,03512
+%192,661D
USD
Bagwork (BAGWORK) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-14 10:30:13 (UTC+8)

Bagwork (BAGWORK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,012
$ 0,012$ 0,012
24 sa Düşük
$ 0,03611
$ 0,03611$ 0,03611
24 sa Yüksek

$ 0,012
$ 0,012$ 0,012

$ 0,03611
$ 0,03611$ 0,03611

--
----

--
----

+%189,00

+%192,66

+%189,00

+%189,00

Bagwork (BAGWORK) canlı fiyatı $ 0,03468. BAGWORK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,012 ve en yüksek $ 0,03611 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BAGWORK için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BAGWORK son bir saatte +%189,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%192,66 ve son 7 günde +%189,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Bagwork (BAGWORK) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 2,62K
$ 2,62K$ 2,62K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Şu anki Bagwork piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 2,62K. Dolaşımdaki BAGWORK arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

Bagwork (BAGWORK) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Bagwork fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0231197+%192,66
30 Gün$ +0,02268+%189,00
60 Gün$ +0,02268+%189,00
90 Gün$ +0,02268+%189,00
Bugünkü Bagwork Fiyatı Değişimi

Bugün, BAGWORK, $ +0,0231197 (+%192,66) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Bagwork 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,02268 (+%189,00) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Bagwork 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, BAGWORK değişimi $ +0,02268 (+%189,00) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Bagwork 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,02268 (+%189,00) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Bagwork (BAGWORK) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Bagwork Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Bagwork (BAGWORK) Nedir?

Bagwork, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Bagwork yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- BAGWORK staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Bagwork hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Bagwork satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Bagwork Fiyat Tahmini (USD)

Bagwork (BAGWORK) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Bagwork (BAGWORK) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Bagwork için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Bagwork fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Bagwork (BAGWORK) Token Ekonomisi

Bagwork (BAGWORK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BAGWORK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Bagwork (BAGWORK) Satın Alma

Nasıl Bagwork satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Bagwork Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

BAGWORK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 Bagwork(BAGWORK) / VND
912,6042
1 Bagwork(BAGWORK) / AUD
A$0,05202
1 Bagwork(BAGWORK) / GBP
0,0253164
1 Bagwork(BAGWORK) / EUR
0,029478
1 Bagwork(BAGWORK) / USD
$0,03468
1 Bagwork(BAGWORK) / MYR
RM0,145656
1 Bagwork(BAGWORK) / TRY
1,4329776
1 Bagwork(BAGWORK) / JPY
¥5,09796
1 Bagwork(BAGWORK) / ARS
ARS$50,3335116
1 Bagwork(BAGWORK) / RUB
2,90445
1 Bagwork(BAGWORK) / INR
3,0612036
1 Bagwork(BAGWORK) / IDR
Rp568,5244992
1 Bagwork(BAGWORK) / KRW
48,30057
1 Bagwork(BAGWORK) / PHP
1,9823088
1 Bagwork(BAGWORK) / EGP
￡E.1,6701888
1 Bagwork(BAGWORK) / BRL
R$0,185538
1 Bagwork(BAGWORK) / CAD
C$0,0478584
1 Bagwork(BAGWORK) / BDT
4,2191688
1 Bagwork(BAGWORK) / NGN
52,07202
1 Bagwork(BAGWORK) / COP
$134,941614
1 Bagwork(BAGWORK) / ZAR
R.0,6027384
1 Bagwork(BAGWORK) / UAH
1,4291628
1 Bagwork(BAGWORK) / VES
Bs5,47944
1 Bagwork(BAGWORK) / CLP
$33,1194
1 Bagwork(BAGWORK) / PKR
Rs9,8435712
1 Bagwork(BAGWORK) / KZT
18,7459272
1 Bagwork(BAGWORK) / THB
฿1,0962348
1 Bagwork(BAGWORK) / TWD
NT$1,050804
1 Bagwork(BAGWORK) / AED
د.إ0,1272756
1 Bagwork(BAGWORK) / CHF
Fr0,0273972
1 Bagwork(BAGWORK) / HKD
HK$0,2694636
1 Bagwork(BAGWORK) / AMD
֏13,2515748
1 Bagwork(BAGWORK) / MAD
.د.م0,31212
1 Bagwork(BAGWORK) / MXN
$0,6391524
1 Bagwork(BAGWORK) / SAR
ريال0,13005
1 Bagwork(BAGWORK) / PLN
0,1255416
1 Bagwork(BAGWORK) / RON
лв0,1494708
1 Bagwork(BAGWORK) / SEK
kr0,3228708
1 Bagwork(BAGWORK) / BGN
лв0,0575688
1 Bagwork(BAGWORK) / HUF
Ft11,5522548
1 Bagwork(BAGWORK) / CZK
0,7185696
1 Bagwork(BAGWORK) / KWD
د.ك0,01054272
1 Bagwork(BAGWORK) / ILS
0,1154844
1 Bagwork(BAGWORK) / AOA
Kz31,7873412
1 Bagwork(BAGWORK) / BHD
.د.ب0,013005
1 Bagwork(BAGWORK) / BMD
$0,03468
1 Bagwork(BAGWORK) / DKK
kr0,2205648
1 Bagwork(BAGWORK) / HNL
L0,9082692
1 Bagwork(BAGWORK) / MUR
1,5768996
1 Bagwork(BAGWORK) / NAD
$0,6020448
1 Bagwork(BAGWORK) / NOK
kr0,341598
1 Bagwork(BAGWORK) / NZD
$0,0579156
1 Bagwork(BAGWORK) / PAB
B/.0,03468
1 Bagwork(BAGWORK) / PGK
K0,1466964
1 Bagwork(BAGWORK) / QAR
ر.ق0,1262352
1 Bagwork(BAGWORK) / RSD
дин.3,4621044

Bagwork Kaynağı

Bagwork hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Bagwork Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Bagwork (BAGWORK) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı BAGWORK fiyatı, 0,03468 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
BAGWORK / USD güncel fiyatı nedir?
BAGWORK / USD güncel fiyatı $ 0,03468. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Bagwork varlığının piyasa değeri nedir?
BAGWORK piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki BAGWORK arzı nedir?
Dolaşımdaki BAGWORK arzı, -- USD.
BAGWORK için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
BAGWORK, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük BAGWORK fiyatı (ATL) nedir?
BAGWORK, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
BAGWORK işlem hacmi nedir?
BAGWORK için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 2,62K USD.
BAGWORK bu yıl daha da yükselir mi?
BAGWORK piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için BAGWORK fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-14 10:30:13 (UTC+8)

Bagwork (BAGWORK) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-13 20:25:52Sektör Haberleri
Yerleşik meme coinleri yaygın kazançlar gösteriyor, MOODENG 24 saatte %52'nin üzerinde yükseliyor
09-13 19:50:31Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %57,35'e Düştü, Yılbaşından Bu Yana En Düşük Seviyeye Yaklaşıyor
09-13 19:19:57Sektör Haberleri
HIFI 在過去 24 小時內的全網清算金額超過 3000 萬美元，僅次於 BTC 和 ETH
09-13 14:20:13Sektör Haberleri
美國比特幣現貨ETF昨日凈流入6.42億美元
09-12 17:13:00Sektör Haberleri
SOL ve BNB Piyasa Değerleri Yeni Tüm Zamanların En Yüksek Seviyelerine Ulaştı, Toplam Kripto Para Piyasa Değeri 4,117 Trilyon Dolara Yükseldi
09-12 16:35:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 90 günlük yüksek seviyesini koruyor, bugün 66'ya yükseldi

Öne Çıkan Haberler

Kripto Piyasasını Etkileyen Ana Makroekonomik Olaylar

September 14, 2025

Ethereum – Bugünün Dijital Gümüşü Web3’ü Güçlendiriyor

September 13, 2025

Aralık Ticaret Stratejisi Nedir? Nasıl Çalışır ve Kripto Aralık Ticareti Nasıl Yapılır

September 13, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

BAGWORK / USD Hesaplayıcı

Miktar

BAGWORK
BAGWORK
USD
USD

1 BAGWORK = 0,03468 USD

BAGWORK Al-Sat

BAGWORKUSDT
$0,03512
$0,03512$0,03512
+%192,66

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti