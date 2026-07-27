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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Comedian hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Comedian hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Comedian (BAN) Bugünkü Teknik Analizi

Comedian (BAN) Bugünkü Teknik Analizi

Comedian Analiz sayfası, BAN tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Comedian projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Comedian (BAN) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,07235---%1,88-%0,90-%3,29
Comedian Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Comedian Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Comedian için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Güçlü Satış
Satış 14
Nötr 10
Alış 2
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 8Nötr 5Alış 1
Teknik İndikatörler:Güçlü SatışSatış 6Nötr 5Alış 1
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,07274
0,07272
R2
0,07272
0,07269
R1
0,07268
0,07268
PP
0,07266
0,07266
S1
0,07262
0,07263
S2
0,0726
0,07262
S3
0,07256
0,0726

Comedian Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,18M
$7,29 M
$7,47 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,09 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,10 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,25 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,25 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Comedian Sermaye Akışı

Net GirişBANUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,00 M0,07
2026-07-26$0,00 M0,07
2026-07-25-$0,03 M0,07
2026-07-24$0,02 M0,07
2026-07-23-$0,01 M0,07

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Comedian Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Comedian (BAN) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Comedian fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
BAN/USDT
$0,07235
$0,07235$0,07235
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

BAN / USD Hesaplayıcı

Miktar

BAN
BAN
USD
USD

1 BAN = 0,07235 USD

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