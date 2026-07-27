Banana (BANANAS31) Bugünkü Teknik Analizi Banana Analiz sayfası, BANANAS31 tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Banana projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Banana (BANANAS31) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,006838 -- -%3,09 -%20,97 -%28,69

Banana Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Banana için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 18 Nötr 1 Alış 7 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Satış Satış 14 Nötr 0 Alış 0 Teknik İndikatörler : Alış Satış 4 Nötr 1 Alış 7 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,006886 0,006885 R2 0,006885 0,006884 R1 0,006884 0,006884 PP 0,006883 0,006883 S1 0,006882 0,006882 S2 0,006881 0,006882 S3 0,00688 0,006881

Banana Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,47M $6,10 M $6,58 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,02M 3 Günlük Aktif Alış $0,25 M 3 Günlük Aktif Satış $0,23 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,02M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,34 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,33 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Banana Sermaye Akışı Net Giriş BANANAS31USDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,01 M 0,01 2026-07-26 -$0,02 M 0,01 2026-07-25 -$0,04 M 0,01 2026-07-24 -$0,03 M 0,01 2026-07-23 -$0,01 M 0,01 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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