Lorenzo Protocol (BANK) Bugünkü Teknik Analizi Lorenzo Protocol Analiz sayfası, BANK tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Lorenzo Protocol projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Lorenzo Protocol (BANK) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,33717 -- +%23,79 +%803,21 +%889,92

Lorenzo Protocol Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Lorenzo Protocol için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 18 Nötr 3 Alış 5 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Satış Satış 14 Nötr 0 Alış 0 Teknik İndikatörler : Nötr Satış 4 Nötr 3 Alış 5 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,33918 0,33835 R2 0,33835 0,33742 R1 0,33675 0,33685 PP 0,33592 0,33592 S1 0,33432 0,33499 S2 0,33349 0,33442 S3 0,33189 0,33349

Lorenzo Protocol Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -1,05M $8,97 M $10,03 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 3,62M 3 Günlük Aktif Alış $147,13 M 3 Günlük Aktif Satış $143,50 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 3,58M 7 Günlük Aktif Alışlar $378,27 M 7 Günlük Aktif Satışlar $374,69 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Lorenzo Protocol Sermaye Akışı Net Giriş BANKUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $3,31 M 0,38 2026-07-26 $0,58 M 0,38 2026-07-25 $0,73 M 0,30 2026-07-24 $2,02 M 0,30 2026-07-23 $0,23 M 0,26 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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