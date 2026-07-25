Bugünkü BaoBao Fiyatı

Bugünkü BaoBao (BAOBAO) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0.37 değişim gösterdi. Mevcut BAOBAO / USD dönüşüm oranı BAOBAO başına $ 0 şeklindedir.

BaoBao, şu anda piyasa değeri açısından $ 39,229 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 538.20M BAOBAO şeklindedir. Son 24 saat içinde BAOBAO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BAOBAO, son bir saatte +0.23% ve son 7 günde -15.50% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BaoBao (BAOBAO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 39.23K$ 39.23K $ 39.23K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 49.97K$ 49.97K $ 49.97K Dolaşım Arzı 538.20M 538.20M 538.20M Toplam Arz 685,536,937.2402738 685,536,937.2402738 685,536,937.2402738

Şu anki BaoBao piyasa değeri $ 39.23K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BAOBAO arzı 538.20M olup, toplam arzı 685536937.2402738. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 49.97K.