Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Lombard hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Lombard hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

BARD Hakkında Daha Fazla Bilgi

BARD Fiyat Bilgileri

BARD Nedir

BARD Whitepaper

BARD Resmi Websitesi

BARD Token Ekonomisi

BARD Fiyat Tahmini

BARD Fiyat Geçmişi

BARD Satın Alma Kılavuzu

BARD / İtibari Para Dönüştürücüsü

BARD Spot

BARD USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Lombard (BARD) Bugünkü Teknik Analizi

Lombard (BARD) Bugünkü Teknik Analizi

Lombard Analiz sayfası, BARD tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Lombard projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Lombard (BARD) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,1225--+%0,49-%9,26-%56,89
Lombard Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Lombard Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Lombard için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 14
Nötr 7
Alış 5
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 11Nötr 3Alış 0
Teknik İndikatörler:AlışSatış 3Nötr 4Alış 5
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,1224
0,1224
R2
0,1224
0,1223
R1
0,1223
0,1223
PP
0,1223
0,1223
S1
0,1222
0,1222
S2
0,1222
0,1222
S3
0,1221
0,1222

Lombard Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-1,23M
$7,00 M
$8,23 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,02M
3 Günlük Aktif Alış
$0,21 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,18 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,06M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,87 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,81 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Lombard Sermaye Akışı

Net GirişBARDUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,08 M0,12
2026-07-26$0,03 M0,13
2026-07-25-$0,09 M0,13
2026-07-24-$0,11 M0,13
2026-07-23-$0,39 M0,13

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Lombard Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Lombard (BARD) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Lombard fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
BARD/USDT
$0,1226
$0,1226$0,1226
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

BARD / USD Hesaplayıcı

Miktar

BARD
BARD
USD
USD

1 BARD = 0,1225 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.