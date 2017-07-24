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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Bitcoin Cash Node hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Bitcoin Cash Node hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Bitcoin Cash Node (BCH) Bugünkü Teknik Analizi

Bitcoin Cash Node (BCH) Bugünkü Teknik Analizi

Bitcoin Cash Node Analiz sayfası, BCH tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Bitcoin Cash Node projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Bitcoin Cash Node (BCH) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$218,1--+%1,39+%10,15-%51,13
Bitcoin Cash Node Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Bitcoin Cash Node Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Bitcoin Cash Node için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 17
Nötr 1
Alış 8
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 14Nötr 0Alış 0
Teknik İndikatörler:AlışSatış 3Nötr 1Alış 8
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
218,25
218,23
R2
218,23
218,2185
R1
218,22
218,2114
PP
218,2
218,2
S1
218,19
218,1885
S2
218,17
218,1814
S3
218,16
218,17

Bitcoin Cash Node Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,22M
$12,84 M
$13,07 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,39M
3 Günlük Aktif Alış
$5,12 M
3 Günlük Aktif Satış
$5,51 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,61M
7 Günlük Aktif Alışlar
$12,31 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$12,93 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Bitcoin Cash Node Sermaye Akışı

Net GirişBCHUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,71 M219,20
2026-07-26$0,40 M212,40
2026-07-25$0,20 M209,80
2026-07-24-$0,30 M209,70
2026-07-23-$0,42 M214,40

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Bitcoin Cash Node Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Bitcoin Cash Node (BCH) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Bitcoin Cash Node fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
BCH/USDT
$218
$218$218
%0,00
%0,00 (USDT)
BCH/USDC
$218
$218$218
%0,00
%0,00 (USDT)
BCH/BTC
$0,003357
$0,003357$0,003357
%0,00
%0,00 (USDT)
BCH/USD1
$218
$218$218
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

BCH / USD Hesaplayıcı

Miktar

BCH
BCH
USD
USD

1 BCH = 218,1 USD

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