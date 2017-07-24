Bitcoin Cash Node (BCH) Bugünkü Teknik Analizi Bitcoin Cash Node Analiz sayfası, BCH tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Bitcoin Cash Node projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Bitcoin Cash Node (BCH) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $218,1 -- +%1,39 +%10,15 -%51,13

Bitcoin Cash Node Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Bitcoin Cash Node için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 17 Nötr 1 Alış 8 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Satış Satış 14 Nötr 0 Alış 0 Teknik İndikatörler : Alış Satış 3 Nötr 1 Alış 8 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 218,25 218,23 R2 218,23 218,2185 R1 218,22 218,2114 PP 218,2 218,2 S1 218,19 218,1885 S2 218,17 218,1814 S3 218,16 218,17

Bitcoin Cash Node Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,22M $12,84 M $13,07 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,39M 3 Günlük Aktif Alış $5,12 M 3 Günlük Aktif Satış $5,51 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,61M 7 Günlük Aktif Alışlar $12,31 M 7 Günlük Aktif Satışlar $12,93 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Bitcoin Cash Node Sermaye Akışı Net Giriş BCHUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,71 M 219,20 2026-07-26 $0,40 M 212,40 2026-07-25 $0,20 M 209,80 2026-07-24 -$0,30 M 209,70 2026-07-23 -$0,42 M 214,40 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

MEXC'de Bitcoin Cash Node (BCH) Piyasaları ile Alım Satım Yapın Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Bitcoin Cash Node fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın. İşlem Çiftleri Fiyat 24 sa Değişim 24 sa Hacim BCH / USDT $218 $218 $218 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat BCH / USDC $218 $218 $218 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat BCH / BTC $0,003357 $0,003357 $0,003357 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat BCH / USD1 $218 $218 $218 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat