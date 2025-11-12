Bugünkü Beacon DeFi Fiyatı

Bugünkü Beacon DeFi (BCN) fiyatı $ 0,00198 olup, son 24 saatte % 7,17 değişim gösterdi. Mevcut BCN / USD dönüşüm oranı BCN başına $ 0,00198 şeklindedir.

Beacon DeFi, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- BCN şeklindedir. Son 24 saat içinde BCN, $ 0,00168 (en düşük) ile $ 0,002776 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BCN, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%25,29 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 37,29K seviyesine ulaştı.

Beacon DeFi (BCN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 37,29K$ 37,29K $ 37,29K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,98M$ 1,98M $ 1,98M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki Beacon DeFi piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 37,29K. Dolaşımdaki BCN arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,98M.