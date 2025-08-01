BoredDragon (BDT) Nedir?

Bored Dragon bir oyundan çok daha fazlasıdır - oyuncuların gevşediği, sevimli ejderhaları beslediği ve sıcak bir küresel toplulukla bağlantı kurduğu rahat, sosyal bir deneyimdir. Rahat ve yaratıcı bir kaçış arayanlar için tasarlanan oyun, iş birliğini, ortak etkinlikleri ve stressiz eğlenceyi teşvik ediyor. İster ejderhanızı yetiştirin, ister alanınızı dekore edin veya arkadaşlarınızla bağ kurun, Bored Dragon rahatlama ve sosyal etkileşimin büyüleyici bir karışımını sunuyor.

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BoredDragon Fiyat Geleceği Tahmini

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BoredDragon Fiyat Geçmişi

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BoredDragon (BDT) Token Ekonomisi

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BoredDragon (BDT) Satın Alma

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BDT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BDT / VND ₫ 376.290,158325 1 BDT / AUD A$ 22,0211607 1 BDT / GBP ￡ 10,72459125 1 BDT / EUR € 12,2975313 1 BDT / USD $ 14,299455 1 BDT / MYR RM 60,77268375 1 BDT / TRY ₺ 581,7018294 1 BDT / JPY ¥ 2.102,019885 1 BDT / ARS ARS$ 19.375,90451955 1 BDT / RUB ₽ 1.134,37576515 1 BDT / INR ₹ 1.247,4844542 1 BDT / IDR Rp 234.417,2575752 1 BDT / KRW ₩ 19.832,7721068 1 BDT / PHP ₱ 825,3645426 1 BDT / EGP ￡E. 693,09458385 1 BDT / BRL R$ 79,07598615 1 BDT / CAD C$ 19,59025335 1 BDT / BDT ৳ 1.721,3683929 1 BDT / NGN ₦ 21.567,72498195 1 BDT / UAH ₴ 588,42257325 1 BDT / VES Bs 1.758,832965 1 BDT / CLP $ 13.813,27353 1 BDT / PKR Rs 4.006,56429645 1 BDT / KZT ₸ 7.642,62971385 1 BDT / THB ฿ 463,5883311 1 BDT / TWD NT$ 426,55274265 1 BDT / AED د.إ 52,47899985 1 BDT / CHF Fr 11,439564 1 BDT / HKD HK$ 112,1077272 1 BDT / MAD .د.م 129,12407865 1 BDT / MXN $ 269,83071585 1 BDT / PLN zł 52,76498895 1 BDT / RON лв 62,6316129 1 BDT / SEK kr 138,27572985 1 BDT / BGN лв 24,0230844 1 BDT / HUF Ft 4.925,73326385 1 BDT / CZK Kč 304,0064133 1 BDT / KWD د.ك 4,34703432 1 BDT / ILS ₪ 48,76114155

BoredDragon Kaynağı

BoredDragon hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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