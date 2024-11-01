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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Audiera hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Audiera hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Audiera (BEAT) Bugünkü Teknik Analizi

Audiera (BEAT) Bugünkü Teknik Analizi

Audiera Analiz sayfası, BEAT tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Audiera projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Audiera (BEAT) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$4,36111--+%74,57+%67,04+%679,86
Audiera Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Audiera Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Audiera için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 12
Nötr 1
Alış 13
Hareketli Ortalamalar:SatışSatış 9Nötr 0Alış 5
Teknik İndikatörler:AlışSatış 3Nötr 1Alış 8
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
4,3743
4,3696
R2
4,3696
4,3654
R1
4,3633
4,3628
PP
4,3586
4,3586
S1
4,3523
4,3544
S2
4,3476
4,3518
S3
4,3413
4,3476

Audiera Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,98M
$6,07 M
$7,05 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,24M
3 Günlük Aktif Alış
$30,07 M
3 Günlük Aktif Satış
$30,31 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,21M
7 Günlük Aktif Alışlar
$64,20 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$64,41 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Audiera Sermaye Akışı

Net GirişBEATUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Audiera fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
BEAT/USDT
$4,36111
$4,36111$4,36111
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

BEAT / USD Hesaplayıcı

Miktar

BEAT
BEAT
USD
USD

1 BEAT = 4,36111 USD

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