Audiera (BEAT) Bugünkü Teknik Analizi Audiera Analiz sayfası, BEAT tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Audiera projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Audiera (BEAT) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $4,36111 -- +%74,57 +%67,04 +%679,86

Audiera Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Audiera için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 12 Nötr 1 Alış 13 Hareketli Ortalamalar : Satış Satış 9 Nötr 0 Alış 5 Teknik İndikatörler : Alış Satış 3 Nötr 1 Alış 8 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 4,3743 4,3696 R2 4,3696 4,3654 R1 4,3633 4,3628 PP 4,3586 4,3586 S1 4,3523 4,3544 S2 4,3476 4,3518 S3 4,3413 4,3476

Audiera Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,98M $6,07 M $7,05 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,24M 3 Günlük Aktif Alış $30,07 M 3 Günlük Aktif Satış $30,31 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,21M 7 Günlük Aktif Alışlar $64,20 M 7 Günlük Aktif Satışlar $64,41 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Audiera Sermaye Akışı Net Giriş BEATUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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