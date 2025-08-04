BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Nedir?

BOSS FIGHTERS, Web2 erişilebilirliği ile Web3 sahipliğini harmanlayan hızlı tempolu çok oyunculu bir aksiyon oyunudur. Bir oyuncu dev bir Boss'u kontrol ederken, diğerleri eğlenceli ve kaotik savaşlarda Fighter olarak takım olurlar.

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BOSS FIGHTERS Fiyat Geleceği Tahmini

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BOSS FIGHTERS Fiyat Geçmişi

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BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Token Ekonomisi

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BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Satın Alma

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BFTOKEN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BFTOKEN / VND ₫ 17,8178865 1 BFTOKEN / AUD A$ 0,001042734 1 BFTOKEN / GBP ￡ 0,000507825 1 BFTOKEN / EUR € 0,000582306 1 BFTOKEN / USD $ 0,0006771 1 BFTOKEN / MYR RM 0,002864133 1 BFTOKEN / TRY ₺ 0,027537657 1 BFTOKEN / JPY ¥ 0,0995337 1 BFTOKEN / ARS ARS$ 0,914999085 1 BFTOKEN / RUB ₽ 0,053876847 1 BFTOKEN / INR ₹ 0,059198853 1 BFTOKEN / IDR Rp 11,099998224 1 BFTOKEN / KRW ₩ 0,936510552 1 BFTOKEN / PHP ₱ 0,038899395 1 BFTOKEN / EGP ￡E. 0,032460174 1 BFTOKEN / BRL R$ 0,003764676 1 BFTOKEN / CAD C$ 0,000927627 1 BFTOKEN / BDT ৳ 0,081739512 1 BFTOKEN / NGN ₦ 1,024350735 1 BFTOKEN / UAH ₴ 0,027943917 1 BFTOKEN / VES Bs 0,0832833 1 BFTOKEN / CLP $ 0,656787 1 BFTOKEN / PKR Rs 0,189716649 1 BFTOKEN / KZT ₸ 0,36285789 1 BFTOKEN / THB ฿ 0,021985437 1 BFTOKEN / TWD NT$ 0,020204664 1 BFTOKEN / AED د.إ 0,002484957 1 BFTOKEN / CHF Fr 0,00054168 1 BFTOKEN / HKD HK$ 0,005308464 1 BFTOKEN / MAD .د.م 0,006120984 1 BFTOKEN / MXN $ 0,012763335 1 BFTOKEN / PLN zł 0,002491728 1 BFTOKEN / RON лв 0,002965698 1 BFTOKEN / SEK kr 0,006534015 1 BFTOKEN / BGN лв 0,001137528 1 BFTOKEN / HUF Ft 0,232915629 1 BFTOKEN / CZK Kč 0,014368062 1 BFTOKEN / KWD د.ك 0,0002051613 1 BFTOKEN / ILS ₪ 0,00230214

BOSS FIGHTERS Kaynağı

BOSS FIGHTERS hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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