BHOO Hakkında Daha Fazla Bilgi

BHOO Fiyat Bilgileri

BHOO Token Ekonomisi

BHOO Fiyat Tahmini

BHOO Fiyat Geçmişi

BHOO Satın Alma Kılavuzu

BHOO / İtibari Para Dönüştürücüsü

BHOO Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

BHOO THE SPEEWIT Logosu

BHOO THE SPEEWIT Fiyatı(BHOO)

1 BHOO / USD Canlı Fiyatı:

$0,002054
$0,002054$0,002054
+%105,401D
USD
BHOO THE SPEEWIT (BHOO) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-19 15:24:29 (UTC+8)

BHOO THE SPEEWIT (BHOO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,001
$ 0,001$ 0,001
24 sa Düşük
$ 0,002473
$ 0,002473$ 0,002473
24 sa Yüksek

$ 0,001
$ 0,001$ 0,001

$ 0,002473
$ 0,002473$ 0,002473

--
----

--
----

+%105,40

+%105,40

+%105,40

+%105,40

BHOO THE SPEEWIT (BHOO) canlı fiyatı $ 0,002054. BHOO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,001 ve en yüksek $ 0,002473 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BHOO için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BHOO son bir saatte +%105,40 değişim gösterdi, 24 saatte +%105,40 ve son 7 günde +%105,40 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BHOO THE SPEEWIT (BHOO) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 3,79K
$ 3,79K$ 3,79K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Şu anki BHOO THE SPEEWIT piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 3,79K. Dolaşımdaki BHOO arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

BHOO THE SPEEWIT (BHOO) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için BHOO THE SPEEWIT fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,001054+%105,40
30 Gün$ +0,001054+%105,40
60 Gün$ +0,001054+%105,40
90 Gün$ +0,001054+%105,40
Bugünkü BHOO THE SPEEWIT Fiyatı Değişimi

Bugün, BHOO, $ +0,001054 (+%105,40) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

BHOO THE SPEEWIT 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,001054 (+%105,40) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

BHOO THE SPEEWIT 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, BHOO değişimi $ +0,001054 (+%105,40) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

BHOO THE SPEEWIT 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,001054 (+%105,40) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

BHOO THE SPEEWIT (BHOO) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

BHOO THE SPEEWIT Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

BHOO THE SPEEWIT (BHOO) Nedir?

BHOO THE SPEEWIT, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, BHOO THE SPEEWIT yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- BHOO staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda BHOO THE SPEEWIT hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, BHOO THE SPEEWIT satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

BHOO THE SPEEWIT Fiyat Tahmini (USD)

BHOO THE SPEEWIT (BHOO) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? BHOO THE SPEEWIT (BHOO) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak BHOO THE SPEEWIT için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

BHOO THE SPEEWIT fiyat tahminini hemen kontrol edin!

BHOO THE SPEEWIT (BHOO) Token Ekonomisi

BHOO THE SPEEWIT (BHOO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BHOO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

BHOO THE SPEEWIT (BHOO) Satın Alma

Nasıl BHOO THE SPEEWIT satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım BHOO THE SPEEWIT Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

BHOO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / VND
54,05101
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / AUD
A$0,00316316
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / GBP
0,00149942
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / EUR
0,0017459
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / USD
$0,002054
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / MYR
RM0,00866788
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / TRY
0,08398806
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / JPY
¥0,301938
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / ARS
ARS$2,65372692
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / RUB
0,165347
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / INR
0,1788007
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / IDR
Rp33,12902762
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / KRW
2,85674428
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / PHP
0,1172834
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / EGP
￡E.0,09963954
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / BRL
R$0,01115322
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / CAD
C$0,00283452
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / BDT
0,24947884
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / NGN
3,15512886
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / COP
$8,24898724
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / ZAR
R.0,03619148
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / UAH
0,08466588
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / VES
Bs0,27729
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / CLP
$1,980056
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / PKR
Rs0,579228
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / KZT
1,10667466
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / THB
฿0,066755
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / TWD
NT$0,0618254
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / AED
د.إ0,00753818
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / CHF
Fr0,0016432
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / HKD
HK$0,01600066
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / AMD
֏0,78666146
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / MAD
.د.م0,01850654
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / MXN
$0,03857412
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / SAR
ريال0,0077025
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / PLN
0,00745602
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / RON
лв0,00889382
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / SEK
kr0,01957462
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / BGN
лв0,00343018
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / HUF
Ft0,69297852
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / CZK
0,0430313
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / KWD
د.ك0,00062647
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / ILS
0,00694252
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / AOA
Kz1,87236478
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / BHD
.د.ب0,000772304
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / BMD
$0,002054
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / DKK
kr0,01312506
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / HNL
L0,05395858
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / MUR
0,09382672
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / NAD
$0,0361504
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / NOK
kr0,02093026
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / NZD
$0,00345072
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / PAB
B/.0,002054
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / PGK
K0,00858572
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / QAR
ر.ق0,00747656
1 BHOO THE SPEEWIT(BHOO) / RSD
дин.0,2061189

BHOO THE SPEEWIT Kaynağı

BHOO THE SPEEWIT hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: BHOO THE SPEEWIT Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü BHOO THE SPEEWIT (BHOO) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı BHOO fiyatı, 0,002054 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
BHOO / USD güncel fiyatı nedir?
BHOO / USD güncel fiyatı $ 0,002054. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
BHOO THE SPEEWIT varlığının piyasa değeri nedir?
BHOO piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki BHOO arzı nedir?
Dolaşımdaki BHOO arzı, -- USD.
BHOO için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
BHOO, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük BHOO fiyatı (ATL) nedir?
BHOO, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
BHOO işlem hacmi nedir?
BHOO için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 3,79K USD.
BHOO bu yıl daha da yükselir mi?
BHOO piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için BHOO fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-19 15:24:29 (UTC+8)

BHOO THE SPEEWIT (BHOO) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-18 17:40:00Sektör Haberleri
Altcoinler daha geniş piyasa geri çekilmesini takip ediyor, RAY 24 saatte %9'dan fazla düşüyor
08-18 10:12:00Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %59,4'e Düşerken, Altcoin Piyasa Değeri Geçtiğimiz Hafta %3,06 Yükseldi
08-17 18:11:00Sektör Haberleri
Toplam stablecoin piyasa değeri son 7 günde %2,18 artarak 276,9 milyar doları aştı
08-17 11:15:00Sektör Haberleri
Ethereum Reserve Company ve Çeşitli ETF'lerin Toplam Varlıkları 10 Milyon Coin'i Aştı
08-16 16:39:00Sektör Haberleri
Bu hafta spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin toplam işlem hacmi, Ethereum ETF işlem hacmindeki artış sayesinde tarihi bir yükseğe ulaştı
08-16 14:30:00Sektör Haberleri
Ethereum geri çekilmesi altcoinlerin düşüşünü tetikliyor, spot ETF'ler net çıkış kaydediyor, kripto hisseleri eş zamanlı düşüyor

Öne Çıkan Haberler

ETHFI Nedir? ETHFI Tokeninin Tam Kılavuzu: Ether.fi Likit Stake Protokolü Derin Analiz ve Yatırım Stratejileri

Özet: MEXC ticaret platformu ETHFI/USDT spot ticaret çifti fiyatlarına göre, 14 Ağustos 2025’te ETHFI’nin fiyatı $1.2~$1.4 arasında olacak ve Mayıs ayında görülen en düşük fiyat $0.5 ile karşılaştırıldığında, üç ayda ETHFI fiyatı %200’den fazla bir artış gösterdi ve belirli bir yükseliş potansiyeli sergiliyor.

August 18, 2025

ENA token nedir? ENA token fiyatındaki artışın nedenleri nelerdir? MEXC’de ENA token nasıl işlem yapılır?

Özet: Kripto para ticaret platformu MEXC verilerine göre, ENA token fiyatı 2025 yılı Haziran’ı ile 2025 yılı Ağustos’u arasında, en düşük 0.22 USDT’den 0.85 USDT’ye yükselerek, maksimum artış %300’e yakın bir seviyeye gelmiştir; bu da aynı dönemde Bitcoin fiyatındaki artışı çok aşmaktadır.

August 18, 2025

OKB Nedir? MEXC’de OKB Nasıl Ticaret Yapılır?

OKB, OKX ekosisteminin merkezi platform token’ı olarak, işlem ücretlerinde indirim, platform yönetimi gibi konularda önemli bir role sahiptir. 13 Ağustos 2025’te ekonomik modeli güncellendikten sonra, MEXC piyasa verileri OKB’nin 218USDT’ye yükseldiğini ve tarihsel olarak en yüksek seviyeye ulaştığını gösteriyor.

August 15, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

BHOO / USD Hesaplayıcı

Miktar

BHOO
BHOO
USD
USD

1 BHOO = 0,002054 USD

BHOO Al-Sat

BHOOUSDT
$0,002054
$0,002054$0,002054
+%105,40

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti