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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Big Time hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Big Time hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Big Time (BIGTIME) Bugünkü Teknik Analizi

Big Time (BIGTIME) Bugünkü Teknik Analizi

Big Time Analiz sayfası, BIGTIME tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Big Time projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Big Time (BIGTIME) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,006227---%6,10-%18,61-%53,33
Big Time Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Big Time Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Big Time için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 12
Nötr 3
Alış 11
Hareketli Ortalamalar:SatışSatış 9Nötr 1Alış 4
Teknik İndikatörler:AlışSatış 3Nötr 2Alış 7
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,006217
0,006216
R2
0,006216
0,006216
R1
0,006216
0,006216
PP
0,006215
0,006215
S1
0,006215
0,006215
S2
0,006214
0,006215
S3
0,006214
0,006214

Big Time Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,32M
$6,98 M
$7,30 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,09 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,09 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,25 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,24 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Big Time Sermaye Akışı

Net GirişBIGTIMEUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,01 M0,01
2026-07-26$0,02 M0,01
2026-07-25$0,00 M0,01
2026-07-24-$0,03 M0,01
2026-07-23-$0,02 M0,01

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Big Time Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Big Time (BIGTIME) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Big Time fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
BIGTIME/USDT
$0,006221
$0,006221$0,006221
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

BIGTIME / USD Hesaplayıcı

Miktar

BIGTIME
BIGTIME
USD
USD

1 BIGTIME = 0,006227 USD

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