Big Time (BIGTIME) Bugünkü Teknik Analizi Big Time Analiz sayfası, BIGTIME tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Big Time projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Big Time (BIGTIME) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,006227 -- -%6,10 -%18,61 -%53,33

Big Time Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Big Time için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 12 Nötr 3 Alış 11 Hareketli Ortalamalar : Satış Satış 9 Nötr 1 Alış 4 Teknik İndikatörler : Alış Satış 3 Nötr 2 Alış 7 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,006217 0,006216 R2 0,006216 0,006216 R1 0,006216 0,006216 PP 0,006215 0,006215 S1 0,006215 0,006215 S2 0,006214 0,006215 S3 0,006214 0,006214

Big Time Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,32M $6,98 M $7,30 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,09 M 3 Günlük Aktif Satış $0,09 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,25 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,24 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Big Time Sermaye Akışı Net Giriş BIGTIMEUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,01 M 0,01 2026-07-26 $0,02 M 0,01 2026-07-25 $0,00 M 0,01 2026-07-24 -$0,03 M 0,01 2026-07-23 -$0,02 M 0,01 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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