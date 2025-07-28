BILLYBASE Hakkında Daha Fazla Bilgi

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Base Mascot Fiyatı(BILLYBASE)

Base Mascot (BILLYBASE) Canlı Fiyat Grafiği

$0,005389
$0,005389$0,005389
+%79,631D
USD

BILLYBASE Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Base Mascot (BILLYBASE), şu anda 0,005389 USD fiyatından işlem görmektedir ve -- USD piyasa değerine sahiptir. BILLYBASE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Base Mascot Ana Piyasa Performansı:

$ 2,61K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%79,63
Base Mascot 24 saatlik fiyat değişimi
-- USD
Dolaşımdaki arz

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BILLYBASE Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Base Mascot fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00238894+%79,63
30 Gün$ +0,002389+%79,63
60 Gün$ +0,002389+%79,63
90 Gün$ +0,002389+%79,63
Bugünkü Base Mascot Fiyatı Değişimi

Bugün, BILLYBASE, $ +0,00238894 (+%79,63) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Base Mascot 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,002389 (+%79,63) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Base Mascot 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, BILLYBASE değişimi $ +0,002389 (+%79,63) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Base Mascot 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,002389 (+%79,63) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

BILLYBASE Fiyat Bilgisi

En güncel Base Mascot fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,003
$ 0,003$ 0,003

$ 0,0059
$ 0,0059$ 0,0059

$ 0,0059
$ 0,0059$ 0,0059

+%79,63

+%79,63

+%79,63

BILLYBASE Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 2,61K
$ 2,61K$ 2,61K

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Base Mascot (BILLYBASE) Nedir?

Base Mascot, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Base Mascot yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

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Base Mascot Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Base Mascot, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BILLYBASE fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Base Mascot fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Base Mascot Fiyat Geçmişi

BILLYBASE fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BILLYBASE kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Base Mascot fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Base Mascot (BILLYBASE) Token Ekonomisi

Base Mascot (BILLYBASE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BILLYBASE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Base Mascot (BILLYBASE) Satın Alma

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BILLYBASE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BILLYBASE / VND
141,811535
1 BILLYBASE / AUD
A$0,00824517
1 BILLYBASE / GBP
0,00398786
1 BILLYBASE / EUR
0,00463454
1 BILLYBASE / USD
$0,005389
1 BILLYBASE / MYR
RM0,02279547
1 BILLYBASE / TRY
0,21857784
1 BILLYBASE / JPY
¥0,797572
1 BILLYBASE / ARS
ARS$6,97153374
1 BILLYBASE / RUB
0,43834126
1 BILLYBASE / INR
0,46781909
1 BILLYBASE / IDR
Rp88,34424816
1 BILLYBASE / KRW
7,50552975
1 BILLYBASE / PHP
0,30873581
1 BILLYBASE / EGP
￡E.0,26292931
1 BILLYBASE / BRL
R$0,03007062
1 BILLYBASE / CAD
C$0,00738293
1 BILLYBASE / BDT
0,66047584
1 BILLYBASE / NGN
8,24005045
1 BILLYBASE / UAH
0,22547576
1 BILLYBASE / VES
Bs0,657458
1 BILLYBASE / CLP
$5,162662
1 BILLYBASE / PKR
Rs1,5261648
1 BILLYBASE / KZT
2,93193934
1 BILLYBASE / THB
฿0,17498083
1 BILLYBASE / TWD
NT$0,16010719
1 BILLYBASE / AED
د.إ0,01977763
1 BILLYBASE / CHF
Fr0,0043112
1 BILLYBASE / HKD
HK$0,04224976
1 BILLYBASE / MAD
.د.م0,04871656
1 BILLYBASE / MXN
$0,10115153
1 BILLYBASE / PLN
0,01977763
1 BILLYBASE / RON
лв0,02354993
1 BILLYBASE / SEK
kr0,05178829
1 BILLYBASE / BGN
лв0,00905352
1 BILLYBASE / HUF
Ft1,84740309
1 BILLYBASE / CZK
0,11430069
1 BILLYBASE / KWD
د.ك0,001643645
1 BILLYBASE / ILS
0,01805315

Base Mascot Kaynağı

Base Mascot hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

BILLYBASE
BILLYBASE
USD
USD

1 BILLYBASE = 0,005389 USD

Al-Sat

BILLYBASEUSDT
$0,005389
$0,005389$0,005389
+%79,63

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