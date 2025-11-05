BorsaDEX+
Bugünkü canlı Binance yellow robot fiyatı 0.0003102 USD. BINA / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. BINA fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

BINA Hakkında Daha Fazla Bilgi

BINA Fiyat Bilgileri

BINA Nedir

BINA Token Ekonomisi

BINA Fiyat Tahmini

BINA Fiyat Geçmişi

BINA Satın Alma Kılavuzu

BINA / İtibari Para Dönüştürücüsü

Binance yellow robot Logosu

Binance yellow robot Fiyatı(BINA)

1 BINA / USD Canlı Fiyatı:

$0,0003096
-%13,421D
USD
Binance yellow robot (BINA) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:25:09 (UTC+8)

Binance yellow robot (BINA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00028
24 sa Düşük
$ 0,0003693
24 sa Yüksek

$ 0,00028
$ 0,0003693
--
--
-%0,36

-%13,42

-%26,55

-%26,55

Binance yellow robot (BINA) canlı fiyatı $ 0,0003102. BINA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00028 ve en yüksek $ 0,0003693 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BINA için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BINA son bir saatte -%0,36 değişim gösterdi, 24 saatte -%13,42 ve son 7 günde -%26,55 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Binance yellow robot (BINA) Piyasa Bilgileri

--
$ 58,30K
$ 58,30K$ 58,30K

$ 0,00
--
--
BSC

Şu anki Binance yellow robot piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 58,30K. Dolaşımdaki BINA arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

Binance yellow robot (BINA) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Binance yellow robot fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000047988-%13,42
30 Gün$ -0,0006898-%68,98
60 Gün$ -0,0006898-%68,98
90 Gün$ -0,0006898-%68,98
Bugünkü Binance yellow robot Fiyatı Değişimi

Bugün, BINA, $ -0,000047988 (-%13,42) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Binance yellow robot 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,0006898 (-%68,98) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Binance yellow robot 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, BINA değişimi $ -0,0006898 (-%68,98) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Binance yellow robot 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0006898 (-%68,98) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Binance yellow robot (BINA) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Binance yellow robot Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Binance yellow robot (BINA) Nedir?

Binance Yellow Robot

Binance yellow robot, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Binance yellow robot yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- BINA staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Binance yellow robot hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Binance yellow robot satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Binance yellow robot Fiyat Tahmini (USD)

Binance yellow robot (BINA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Binance yellow robot (BINA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Binance yellow robot için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Binance yellow robot fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Binance yellow robot (BINA) Token Ekonomisi

Binance yellow robot (BINA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BINA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Binance yellow robot (BINA) Satın Alma

Nasıl Binance yellow robot satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Binance yellow robot Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

BINA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 Binance yellow robot(BINA) / VND
8,162913
1 Binance yellow robot(BINA) / AUD
A$0,000477708
1 Binance yellow robot(BINA) / GBP
0,000235752
1 Binance yellow robot(BINA) / EUR
0,000269874
1 Binance yellow robot(BINA) / USD
$0,0003102
1 Binance yellow robot(BINA) / MYR
RM0,001299738
1 Binance yellow robot(BINA) / TRY
0,013053216
1 Binance yellow robot(BINA) / JPY
¥0,0474606
1 Binance yellow robot(BINA) / ARS
ARS$0,452184744
1 Binance yellow robot(BINA) / RUB
0,025123098
1 Binance yellow robot(BINA) / INR
0,027527148
1 Binance yellow robot(BINA) / IDR
Rp5,169997932
1 Binance yellow robot(BINA) / PHP
0,018233556
1 Binance yellow robot(BINA) / EGP
￡E.0,014691072
1 Binance yellow robot(BINA) / BRL
R$0,001671978
1 Binance yellow robot(BINA) / CAD
C$0,000437382
1 Binance yellow robot(BINA) / BDT
0,03781338
1 Binance yellow robot(BINA) / NGN
0,4476186
1 Binance yellow robot(BINA) / COP
$1,1976822
1 Binance yellow robot(BINA) / ZAR
R.0,005425398
1 Binance yellow robot(BINA) / UAH
0,013053216
1 Binance yellow robot(BINA) / TZS
T.Sh.0,7621614
1 Binance yellow robot(BINA) / VES
Bs0,0691746
1 Binance yellow robot(BINA) / CLP
$0,2934492
1 Binance yellow robot(BINA) / PKR
Rs0,087699744
1 Binance yellow robot(BINA) / KZT
0,16257582
1 Binance yellow robot(BINA) / THB
฿0,010093908
1 Binance yellow robot(BINA) / TWD
NT$0,009594486
1 Binance yellow robot(BINA) / AED
د.إ0,001138434
1 Binance yellow robot(BINA) / CHF
Fr0,00024816
1 Binance yellow robot(BINA) / HKD
HK$0,002410254
1 Binance yellow robot(BINA) / AMD
֏0,11866701
1 Binance yellow robot(BINA) / MAD
.د.م0,002887962
1 Binance yellow robot(BINA) / MXN
$0,005794536
1 Binance yellow robot(BINA) / SAR
ريال0,00116325
1 Binance yellow robot(BINA) / ETB
Br0,04744509
1 Binance yellow robot(BINA) / KES
KSh0,040074738
1 Binance yellow robot(BINA) / JOD
د.أ0,0002199318
1 Binance yellow robot(BINA) / PLN
0,00114774
1 Binance yellow robot(BINA) / RON
лв0,001371084
1 Binance yellow robot(BINA) / SEK
kr0,002968614
1 Binance yellow robot(BINA) / BGN
лв0,00052734
1 Binance yellow robot(BINA) / HUF
Ft0,104866212
1 Binance yellow robot(BINA) / CZK
0,006585546
1 Binance yellow robot(BINA) / KWD
د.ك0,0000952314
1 Binance yellow robot(BINA) / ILS
0,001011252
1 Binance yellow robot(BINA) / BOB
Bs0,002143482
1 Binance yellow robot(BINA) / AZN
0,00052734
1 Binance yellow robot(BINA) / TJS
SM0,002860044
1 Binance yellow robot(BINA) / GEL
0,000843744
1 Binance yellow robot(BINA) / AOA
Kz0,28406565
1 Binance yellow robot(BINA) / BHD
.د.ب0,0001166352
1 Binance yellow robot(BINA) / BMD
$0,0003102
1 Binance yellow robot(BINA) / DKK
kr0,002013198
1 Binance yellow robot(BINA) / HNL
L0,008170668
1 Binance yellow robot(BINA) / MUR
0,014272302
1 Binance yellow robot(BINA) / NAD
$0,005394378
1 Binance yellow robot(BINA) / NOK
kr0,00316404
1 Binance yellow robot(BINA) / NZD
$0,000545952
1 Binance yellow robot(BINA) / PAB
B/.0,0003102
1 Binance yellow robot(BINA) / PGK
K0,00131835
1 Binance yellow robot(BINA) / QAR
ر.ق0,001129128
1 Binance yellow robot(BINA) / RSD
дин.0,031643502
1 Binance yellow robot(BINA) / UZS
soʻm3,692856552
1 Binance yellow robot(BINA) / ALL
L0,026090922
1 Binance yellow robot(BINA) / ANG
ƒ0,000555258
1 Binance yellow robot(BINA) / AWG
ƒ0,000555258
1 Binance yellow robot(BINA) / BBD
$0,0006204
1 Binance yellow robot(BINA) / BAM
KM0,00052734
1 Binance yellow robot(BINA) / BIF
Fr0,9147798
1 Binance yellow robot(BINA) / BND
$0,00040326
1 Binance yellow robot(BINA) / BSD
$0,0003102
1 Binance yellow robot(BINA) / JMD
$0,049796406
1 Binance yellow robot(BINA) / KHR
1,245781812
1 Binance yellow robot(BINA) / KMF
Fr0,1321452
1 Binance yellow robot(BINA) / LAK
6,743478126
1 Binance yellow robot(BINA) / LKR
රු0,094542756
1 Binance yellow robot(BINA) / MDL
L0,005254788
1 Binance yellow robot(BINA) / MGA
Ar1,3972959
1 Binance yellow robot(BINA) / MOP
P0,0024816
1 Binance yellow robot(BINA) / MVR
0,00477708
1 Binance yellow robot(BINA) / MWK
MK0,538541322
1 Binance yellow robot(BINA) / MZN
MT0,01983729
1 Binance yellow robot(BINA) / NPR
रु0,044004972
1 Binance yellow robot(BINA) / PYG
2,1999384
1 Binance yellow robot(BINA) / RWF
Fr0,4501002
1 Binance yellow robot(BINA) / SBD
$0,002552946
1 Binance yellow robot(BINA) / SCR
0,004460676
1 Binance yellow robot(BINA) / SRD
$0,0119427
1 Binance yellow robot(BINA) / SVC
$0,00271425
1 Binance yellow robot(BINA) / SZL
L0,00539748
1 Binance yellow robot(BINA) / TMT
m0,001088802
1 Binance yellow robot(BINA) / TND
د.ت0,0009113676
1 Binance yellow robot(BINA) / TTD
$0,002103156
1 Binance yellow robot(BINA) / UGX
Sh1,0807368
1 Binance yellow robot(BINA) / XAF
Fr0,176814
1 Binance yellow robot(BINA) / XCD
$0,00083754
1 Binance yellow robot(BINA) / XOF
Fr0,176814
1 Binance yellow robot(BINA) / XPF
Fr0,0319506
1 Binance yellow robot(BINA) / BWP
P0,0041877
1 Binance yellow robot(BINA) / BZD
$0,000623502
1 Binance yellow robot(BINA) / CVE
$0,029819526
1 Binance yellow robot(BINA) / DJF
Fr0,0549054
1 Binance yellow robot(BINA) / DOP
$0,019933452
1 Binance yellow robot(BINA) / DZD
د.ج0,040515222
1 Binance yellow robot(BINA) / FJD
$0,000707256
1 Binance yellow robot(BINA) / GNF
Fr2,697189
1 Binance yellow robot(BINA) / GTQ
Q0,002376132
1 Binance yellow robot(BINA) / GYD
$0,06489384
1 Binance yellow robot(BINA) / ISK
kr0,0393954

Binance yellow robot Kaynağı

Binance yellow robot hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Binance yellow robot Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Binance yellow robot (BINA) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı BINA fiyatı, 0,0003102 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
BINA / USD güncel fiyatı nedir?
BINA / USD güncel fiyatı $ 0,0003102. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Binance yellow robot varlığının piyasa değeri nedir?
BINA piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki BINA arzı nedir?
Dolaşımdaki BINA arzı, -- USD.
BINA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
BINA, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük BINA fiyatı (ATL) nedir?
BINA, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
BINA işlem hacmi nedir?
BINA için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 58,30K USD.
BINA bu yıl daha da yükselir mi?
BINA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için BINA fiyat tahminine göz atın.
Binance yellow robot (BINA) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
Öne Çıkan Haberler

Neden Bu Kadar Çok İnsan Boğa Piyasasında Hala Para Kaybediyor?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Ağlarının Yükselişi: 2025’te Bitcoin’in Geleceğini Şekillendiren Teknolojiyi Anlamak

October 6, 2025

2025’te Altcoinler: TOTAL3 Yeniden Rekor Kırdığında Ama Portföyünüz Hareket Etmiyor

October 5, 2025
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

BINA / USD Hesaplayıcı

Miktar

BINA
BINA
USD
USD

1 BINA = 0,0003102 USD

BINA Al-Sat

BINA/USDT
$0,0003096
-%13,38

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti

