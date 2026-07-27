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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere BIO Protocol hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere BIO Protocol hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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BIO Protocol (BIO) Bugünkü Teknik Analizi

BIO Protocol (BIO) Bugünkü Teknik Analizi

BIO Protocol Analiz sayfası, BIO tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. BIO Protocol projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

BIO Protocol (BIO) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,02641--+%3,28-%10,63-%22,49
BIO Protocol Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

BIO Protocol Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, BIO Protocol için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Güçlü Alış
Satış 1
Nötr 8
Alış 17
Hareketli Ortalamalar:Güçlü AlışSatış 0Nötr 4Alış 10
Teknik İndikatörler:Güçlü AlışSatış 1Nötr 4Alış 7
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,02639
0,02639
R2
0,02639
0,02638
R1
0,02638
0,02638
PP
0,02638
0,02638
S1
0,02637
0,02637
S2
0,02637
0,02637
S3
0,02636
0,02637

BIO Protocol Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
2,39M
$5,73 M
$3,34 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,01M
3 Günlük Aktif Alış
$0,06 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,05 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,19 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,19 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

BIO Protocol Sermaye Akışı

Net GirişBIOUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,02 M0,03
2026-07-26-$0,02 M0,03
2026-07-25-$0,21 M0,03
2026-07-24-$0,04 M0,03
2026-07-23-$0,11 M0,03

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

BIO Protocol Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de BIO Protocol (BIO) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı BIO Protocol fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
BIO/USDT
$0,02641
$0,02641$0,02641
%0,00
%0,00 (USDT)
BIO/USDC
$0,02642
$0,02642$0,02642
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

BIO / USD Hesaplayıcı

Miktar

BIO
BIO
USD
USD

1 BIO = 0,02641 USD

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