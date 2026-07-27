Bless (BLESS) Bugünkü Teknik Analizi Bless Analiz sayfası, BLESS tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Bless projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Bless (BLESS) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,00851 -- -%0,67 +%10,46 +%43,77

Bless Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Bless için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 13 Nötr 3 Alış 10 Hareketli Ortalamalar : Nötr Satış 8 Nötr 0 Alış 6 Teknik İndikatörler : Nötr Satış 5 Nötr 3 Alış 4 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,008554 0,008554 R2 0,008554 0,008553 R1 0,008553 0,008553 PP 0,008553 0,008553 S1 0,008552 0,008552 S2 0,008552 0,008552 S3 0,008551 0,008552

Bless Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,65M $4,41 M $5,06 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,07M 3 Günlük Aktif Alış $1,08 M 3 Günlük Aktif Satış $1,14 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $5,93 M 7 Günlük Aktif Satışlar $5,92 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Bless Sermaye Akışı Net Giriş BLESSUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,00 M 0,01 2026-07-26 $0,00 M 0,01 2026-07-25 $0,00 M 0,01 2026-07-24 $0,00 M 0,01 2026-07-23 $0,00 M 0,01 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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