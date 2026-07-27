BluWhale AI (BLUAI) Bugünkü Teknik Analizi BluWhale AI Analiz sayfası, BLUAI tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. BluWhale AI projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

BluWhale AI (BLUAI) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,012184 -- -%3,48 -%13,82 +%9,07

BluWhale AI Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, BluWhale AI için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 10 Nötr 3 Alış 13 Hareketli Ortalamalar : Alış Satış 4 Nötr 0 Alış 10 Teknik İndikatörler : Satış Satış 6 Nötr 3 Alış 3 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,012239 0,012238 R2 0,012238 0,012237 R1 0,012237 0,012237 PP 0,012236 0,012236 S1 0,012235 0,012235 S2 0,012234 0,012235 S3 0,012233 0,012234

BluWhale AI Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,21M $7,69 M $7,91 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,05 M 3 Günlük Aktif Satış $0,05 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,03M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,30 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,33 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. BluWhale AI Sermaye Akışı Net Giriş BLUAIUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,00 M 0,01 2026-07-26 $0,00 M 0,01 2026-07-25 $0,00 M 0,01 2026-07-24 $0,00 M 0,01 2026-07-23 $0,00 M 0,01 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

MEXC'de BluWhale AI (BLUAI) Piyasaları ile Alım Satım Yapın Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı BluWhale AI fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın. İşlem Çiftleri Fiyat 24 sa Değişim 24 sa Hacim BLUAI / USDT $0,012183 $0,012183 $0,012183 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat