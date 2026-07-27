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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere BluWhale AI hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere BluWhale AI hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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BluWhale AI (BLUAI) Bugünkü Teknik Analizi

BluWhale AI (BLUAI) Bugünkü Teknik Analizi

BluWhale AI Analiz sayfası, BLUAI tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. BluWhale AI projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

BluWhale AI (BLUAI) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,012184---%3,48-%13,82+%9,07
BluWhale AI Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

BluWhale AI Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, BluWhale AI için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 10
Nötr 3
Alış 13
Hareketli Ortalamalar:AlışSatış 4Nötr 0Alış 10
Teknik İndikatörler:SatışSatış 6Nötr 3Alış 3
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,012239
0,012238
R2
0,012238
0,012237
R1
0,012237
0,012237
PP
0,012236
0,012236
S1
0,012235
0,012235
S2
0,012234
0,012235
S3
0,012233
0,012234

BluWhale AI Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,21M
$7,69 M
$7,91 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,05 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,05 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,03M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,30 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,33 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

BluWhale AI Sermaye Akışı

Net GirişBLUAIUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,00 M0,01
2026-07-26$0,00 M0,01
2026-07-25$0,00 M0,01
2026-07-24$0,00 M0,01
2026-07-23$0,00 M0,01

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

BluWhale AI Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de BluWhale AI (BLUAI) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı BluWhale AI fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
BLUAI/USDT
$0,012183
$0,012183$0,012183
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

BLUAI / USD Hesaplayıcı

Miktar

BLUAI
BLUAI
USD
USD

1 BLUAI = 0,012184 USD

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