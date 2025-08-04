BlueMove (BLUEMOVE) Nedir?

BlueMove, Aptos ve Sui blok zincirleri üzerine inşa edilmiş, kullanıcılara tek bir platformda NFT tanıtım alanı, piyasası ve DEX olanağı sunan dikkat çekici bir süper uygulamadır. Tam işlevsellik ile kusursuz bir web ve mobil deneyim sunarak yatırımcılar ve geliştiriciler için mükemmel bir seçimdir.

BlueMove, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, BlueMove yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- BLUEMOVE staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda BlueMove hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, BlueMove satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

BlueMove Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, BlueMove, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BLUEMOVE fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen BlueMove fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

BlueMove Fiyat Geçmişi

BLUEMOVE fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BLUEMOVE kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen BlueMove fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

BlueMove (BLUEMOVE) Token Ekonomisi

BlueMove (BLUEMOVE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BLUEMOVE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

BlueMove (BLUEMOVE) Satın Alma

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BLUEMOVE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BLUEMOVE / VND ₫ 292,333335 1 BLUEMOVE / AUD A$ 0,01710786 1 BLUEMOVE / GBP ￡ 0,00833175 1 BLUEMOVE / EUR € 0,00955374 1 BLUEMOVE / USD $ 0,011109 1 BLUEMOVE / MYR RM 0,04699107 1 BLUEMOVE / TRY ₺ 0,45180303 1 BLUEMOVE / JPY ¥ 1,633023 1 BLUEMOVE / ARS ARS$ 15,01214715 1 BLUEMOVE / RUB ₽ 0,88372095 1 BLUEMOVE / INR ₹ 0,97125987 1 BLUEMOVE / IDR Rp 182,11472496 1 BLUEMOVE / KRW ₩ 15,36508008 1 BLUEMOVE / PHP ₱ 0,63821205 1 BLUEMOVE / EGP ￡E. 0,53256546 1 BLUEMOVE / BRL R$ 0,06176604 1 BLUEMOVE / CAD C$ 0,01521933 1 BLUEMOVE / BDT ৳ 1,34107848 1 BLUEMOVE / NGN ₦ 16,80625065 1 BLUEMOVE / UAH ₴ 0,45846843 1 BLUEMOVE / VES Bs 1,366407 1 BLUEMOVE / CLP $ 10,77573 1 BLUEMOVE / PKR Rs 3,11263071 1 BLUEMOVE / KZT ₸ 5,9533131 1 BLUEMOVE / THB ฿ 0,36070923 1 BLUEMOVE / TWD NT$ 0,33149256 1 BLUEMOVE / AED د.إ 0,04077003 1 BLUEMOVE / CHF Fr 0,0088872 1 BLUEMOVE / HKD HK$ 0,08709456 1 BLUEMOVE / MAD .د.م 0,10042536 1 BLUEMOVE / MXN $ 0,20929356 1 BLUEMOVE / PLN zł 0,04099221 1 BLUEMOVE / RON лв 0,04865742 1 BLUEMOVE / SEK kr 0,10720185 1 BLUEMOVE / BGN лв 0,01866312 1 BLUEMOVE / HUF Ft 3,82138491 1 BLUEMOVE / CZK Kč 0,23573298 1 BLUEMOVE / KWD د.ك 0,003366027 1 BLUEMOVE / ILS ₪ 0,0377706

BlueMove Kaynağı

BlueMove hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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