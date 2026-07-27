Bubblemaps (BMT) Bugünkü Teknik Analizi Bubblemaps Analiz sayfası, BMT tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Bubblemaps projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Bubblemaps (BMT) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,01155 -- -%0,26 -%3,51 -%25,92

Bubblemaps Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Bubblemaps için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 15 Nötr 5 Alış 6 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Satış Satış 12 Nötr 2 Alış 0 Teknik İndikatörler : Alış Satış 3 Nötr 3 Alış 6 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,01159 0,01158 R2 0,01158 0,01157 R1 0,01157 0,01157 PP 0,01156 0,01156 S1 0,01155 0,01155 S2 0,01154 0,01155 S3 0,01153 0,01154

Bubblemaps Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,45M $6,14 M $6,59 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,02 M 3 Günlük Aktif Satış $0,03 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,11 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,11 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Bubblemaps Sermaye Akışı Net Giriş BMTUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,03 M 0,01 2026-07-26 -$0,02 M 0,01 2026-07-25 -$0,05 M 0,01 2026-07-24 -$0,04 M 0,01 2026-07-23 $0,23 M 0,01 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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